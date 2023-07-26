Мэрия Перми предложила жильцам дома покинуть квартиры из-за угрозы обрушения

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Обрушение подъезда на Эльмаше. Энтузиастов 22. Екатеринбург, трещины в стенах, ветхое жилье, капремонт, разруха
Дом разрушается не первый год (архивный год) Фото:

Жителям четырехэтажки на Комсомольском проспекте в Перми грозит обрушение дома. Чиновники, обследовав здание, решили ввести в его отношении режим повышенной готовности. Владельцам квартир предложили покинуть их.

«Принято решение о проведении инструментального детального обследования здания МКД и проведение мониторинга несущих конструкций здания на протяжении не менее 6 месяцев. Жители подъездов №1 и №2 могут обратиться за временным размещением в помещениях маневренного фонда города, либо покинуть свои квартиры на время обследования, если у них есть возможность проживать в другом месте», — сообщает мэрия Перми в Telegram.

Дом №94 на Комсомольском проспекте — четырехэтажное шестиподъездное здание 1934 года постройки — признан аварийным в 2022 году. Его несущие конструкции постепенно разрушаются. В наибольшей опасности находятся жители первого и второго подъездов. Ранее URA.RU писало, что ТСЖ «Комсомольский проспект 94» подало на мэрию в суд. Администрация города перестала оплачивать содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Ранее власти Перми вводили режим ЧС в отношении аварийного дома на улице Куйбышева, 143. Износ здания составлял 88%, о чем чиновники знали давно. Людей обещали расселить из него до конца 2022 года, но произошло это только весной 2023 в экстренном порядке.

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Жителям четырехэтажки на Комсомольском проспекте в Перми грозит обрушение дома. Чиновники, обследовав здание, решили ввести в его отношении режим повышенной готовности. Владельцам квартир предложили покинуть их. «Принято решение о проведении инструментального детального обследования здания МКД и проведение мониторинга несущих конструкций здания на протяжении не менее 6 месяцев. Жители подъездов №1 и №2 могут обратиться за временным размещением в помещениях маневренного фонда города, либо покинуть свои квартиры на время обследования, если у них есть возможность проживать в другом месте», — сообщает мэрия Перми в Telegram. Дом №94 на Комсомольском проспекте — четырехэтажное шестиподъездное здание 1934 года постройки — признан аварийным в 2022 году. Его несущие конструкции постепенно разрушаются. В наибольшей опасности находятся жители первого и второго подъездов. Ранее URA.RU писало, что ТСЖ «Комсомольский проспект 94» подало на мэрию в суд. Администрация города перестала оплачивать содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. Ранее власти Перми вводили режим ЧС в отношении аварийного дома на улице Куйбышева, 143. Износ здания составлял 88%, о чем чиновники знали давно. Людей обещали расселить из него до конца 2022 года, но произошло это только весной 2023 в экстренном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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