Путин провел первую встречу в рамках саммита Россия-Африка

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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир, ахмед аби
Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, сообщили в Кремле Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абийем Ахмедом в рамках саммита Россия-Африка. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга», — сказано в сообщении на официальном сайте Кремля. Там также отметили, что именно с Эфиопией Россия первой из африканских стран оформила дипломатические отношения.

Ранее в Кремле заявили о провале Запада в попытке сорвать саммит Россия-Африка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США, Франция и другие западные страны попытались надавить на руководство африканских стран в преддверии саммита.

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абийем Ахмедом в рамках саммита Россия-Африка. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга», — сказано в сообщении на официальном сайте Кремля. Там также отметили, что именно с Эфиопией Россия первой из африканских стран оформила дипломатические отношения. Ранее в Кремле заявили о провале Запада в попытке сорвать саммит Россия-Африка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США, Франция и другие западные страны попытались надавить на руководство африканских стран в преддверии саммита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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