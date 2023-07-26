Путин провел первую встречу в рамках саммита Россия-Африка

26 июля 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, сообщили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абийем Ахмедом в рамках саммита Россия-Африка. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга», — сказано в сообщении на официальном сайте Кремля. Там также отметили, что именно с Эфиопией Россия первой из африканских стран оформила дипломатические отношения. Ранее в Кремле заявили о провале Запада в попытке сорвать саммит Россия-Африка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США, Франция и другие западные страны попытались надавить на руководство африканских стран в преддверии саммита.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абийем Ахмедом в рамках саммита Россия-Африка. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга», — сказано в сообщении на официальном сайте Кремля. Там также отметили, что именно с Эфиопией Россия первой из африканских стран оформила дипломатические отношения. Ранее в Кремле заявили о провале Запада в попытке сорвать саммит Россия-Африка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США, Франция и другие западные страны попытались надавить на руководство африканских стран в преддверии саммита.