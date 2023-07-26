Кремль заявил о провале Запада в попытке сорвать саммит Россия-Африка

США, Франция и другие западные страны попытались нагло вмешаться и надавить на руководство африканских стран в преддверии саммита Россия-Африка. Однако это никак не способно помешать успешному проведению встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Во-первых, мы рады приветствовать глав государств и правительств <…> и всех других представителей, которые приехали из подавляющего числа государств Африки. <…> Да, приехало меньше представителей. Во многом это связано с рабочими планами глав государств. [Заметили] абсолютно не прикрытое наглое вмешательство и попытки оказать давление на руководство этих стран со стороны США, Франции и других стран. Это возмутительный факт, но это никоим образом не помешает успешному проведению саммита», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
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