Помощник Путина прибыл с визитом в Челябинскую область. Фото

Максим Орешкин 26 июля осмотрел индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске

26 июля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Максима Орешкин сопровождал в рабочей поездке губернатор Алексей Текслер (справа) Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Помощник президента РФ Владимира Путина, Максим Орешкин посетил Челябинскую область с рабочим визитом. Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе главы региона. «В рамках рабочей поездки Максим Орешкин и губернатор Алексей Текслер оценили производственные мощности индустриального парка „Станкомаш“. Глава промышленной группы „КОНАР“ Валерий Бондаренко ознакомил их с полным циклом современного машиностроительного производства на предприятиях, которые являются резидентами парка. Здесь организован выпуск оборудования, агрегатов и деталей, востребованных для проектов общероссийского значения в нефтегазовой, судостроительной и энергетической отраслях, промышленном и гражданском строительстве», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Стратегическими партнерами и заказчиками продукции КОНАРа являются крупнейшие компании РФ — «НОВАТЭК», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Стройтрансгаз» и другие». Делегация осмотрела сталелитейный завод «БВК», завод металлоконструкций «СПК-Чимолаи», завод «Современные Кузнечные Технологии», а также предприятия системы «Транснефть» — «Транснефть Нефтяные Насосы» и «Русские Электрические Двигатели». В научно-техническом центре КОНАР Орешкину и Текслеру продемонстрировали криогенные испытания на первом в РФ специализированном стенде испытаний трубопроводной арматуры для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощник президента РФ Владимира Путина, Максим Орешкин посетил Челябинскую область с рабочим визитом. Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе главы региона. «В рамках рабочей поездки Максим Орешкин и губернатор Алексей Текслер оценили производственные мощности индустриального парка „Станкомаш“. Глава промышленной группы „КОНАР“ Валерий Бондаренко ознакомил их с полным циклом современного машиностроительного производства на предприятиях, которые являются резидентами парка. Здесь организован выпуск оборудования, агрегатов и деталей, востребованных для проектов общероссийского значения в нефтегазовой, судостроительной и энергетической отраслях, промышленном и гражданском строительстве», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Стратегическими партнерами и заказчиками продукции КОНАРа являются крупнейшие компании РФ — «НОВАТЭК», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Стройтрансгаз» и другие». Делегация осмотрела сталелитейный завод «БВК», завод металлоконструкций «СПК-Чимолаи», завод «Современные Кузнечные Технологии», а также предприятия системы «Транснефть» — «Транснефть Нефтяные Насосы» и «Русские Электрические Двигатели». В научно-техническом центре КОНАР Орешкину и Текслеру продемонстрировали криогенные испытания на первом в РФ специализированном стенде испытаний трубопроводной арматуры для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа.