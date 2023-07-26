26 июля 2023

Под Челябинском на берегу озера продают базу отдыха за 11 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная база отдыха. Сургут, мангал, база отдыха
Выставленная на продажу база находится на берегу Второго озера Фото:

В Октябрьском районе Челябинской области на берегу Второго озера на продажу выставили базу отдыха «Старая пристань» за 11 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«В поселке Петровский Челябинской области на берегу Второго озера продается база-центр отдыха „Старая пристань“ площадью 15 000 квадратных метров за 11 000 000 рублей. На территории расположены домики для аренды, банкетный зал, баня», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что база имеет свой песочный пляж и комфортный заход в воду.

На территории комплекса работают арендаторы — закрытый шатер для проведения мероприятий. Центр отдыха подходит для проведения корпоративов, выпускных, свадеб, а также летнего отдыха на пляже. Электрическая мощность 11 кВт, но написано заявление на увеличение лимитов до 50 кВт, говорится в объявлении.

Ранее компания «Мечел» выставила на продажу четыре базы отдыха в Челябинской области. За недвижимость на озерах Калды, Касарги, Малое Миассовое предприятие рассчитывает выручить от 6,5 до 21 миллиона рублей.

На территории базы есть домики для проживания
На территории базы есть домики для проживания
Базу «Старая пристань» продают за 11 млн рублей
Базу «Старая пристань» продают за 11 млн рублей
У базы свой пляж и комфортный заход в воду
У базы свой пляж и комфортный заход в воду
База подходит для летнего отдыха
База подходит для летнего отдыха

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В Октябрьском районе Челябинской области на берегу Второго озера на продажу выставили базу отдыха «Старая пристань» за 11 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «В поселке Петровский Челябинской области на берегу Второго озера продается база-центр отдыха „Старая пристань“ площадью 15 000 квадратных метров за 11 000 000 рублей. На территории расположены домики для аренды, банкетный зал, баня», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что база имеет свой песочный пляж и комфортный заход в воду. На территории комплекса работают арендаторы — закрытый шатер для проведения мероприятий. Центр отдыха подходит для проведения корпоративов, выпускных, свадеб, а также летнего отдыха на пляже. Электрическая мощность 11 кВт, но написано заявление на увеличение лимитов до 50 кВт, говорится в объявлении. Ранее компания «Мечел» выставила на продажу четыре базы отдыха в Челябинской области. За недвижимость на озерах Калды, Касарги, Малое Миассовое предприятие рассчитывает выручить от 6,5 до 21 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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