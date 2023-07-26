Выставленная на продажу база находится на берегу Второго озера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Октябрьском районе Челябинской области на берегу Второго озера на продажу выставили базу отдыха «Старая пристань» за 11 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«В поселке Петровский Челябинской области на берегу Второго озера продается база-центр отдыха „Старая пристань“ площадью 15 000 квадратных метров за 11 000 000 рублей. На территории расположены домики для аренды, банкетный зал, баня», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что база имеет свой песочный пляж и комфортный заход в воду.

На территории комплекса работают арендаторы — закрытый шатер для проведения мероприятий. Центр отдыха подходит для проведения корпоративов, выпускных, свадеб, а также летнего отдыха на пляже. Электрическая мощность 11 кВт, но написано заявление на увеличение лимитов до 50 кВт, говорится в объявлении.

Ранее компания «Мечел» выставила на продажу четыре базы отдыха в Челябинской области. За недвижимость на озерах Калды, Касарги, Малое Миассовое предприятие рассчитывает выручить от 6,5 до 21 миллиона рублей.

На территории базы есть домики для проживания Скрин с сайта объявлений «Авито»

Базу «Старая пристань» продают за 11 млн рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»

У базы свой пляж и комфортный заход в воду Скрин с сайта объявлений «Авито»