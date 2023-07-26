Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челябинске

27 июля 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил челябинскому СУ СК возбудить дело из-за нападения на фельдшера Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины под действием мухоморов на фельдшера в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — уточняется в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на медиков скорой помощи. Ему потребовалась госпитализация из-за отравления психоактивными веществами. В машине скорой помощи мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера и ударил ее по лицу. После чего была нажата кнопка тревожной сигнализации и на место через четыре минуты приехали бойцы Росгвардии Челябинской области. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины под действием мухоморов на фельдшера в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — уточняется в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на медиков скорой помощи. Ему потребовалась госпитализация из-за отравления психоактивными веществами. В машине скорой помощи мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера и ударил ее по лицу. После чего была нажата кнопка тревожной сигнализации и на место через четыре минуты приехали бойцы Росгвардии Челябинской области. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.