26 июля 2023

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил челябинскому СУ СК возбудить дело из-за нападения на фельдшера Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины под действием мухоморов на фельдшера в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — уточняется в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на медиков скорой помощи. Ему потребовалась госпитализация из-за отравления психоактивными веществами. В машине скорой помощи мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера и ударил ее по лицу. После чего была нажата кнопка тревожной сигнализации и на место через четыре минуты приехали бойцы Росгвардии Челябинской области. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины под действием мухоморов на фельдшера в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — уточняется в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на медиков скорой помощи. Ему потребовалась госпитализация из-за отравления психоактивными веществами. В машине скорой помощи мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера и ударил ее по лицу. После чего была нажата кнопка тревожной сигнализации и на место через четыре минуты приехали бойцы Росгвардии Челябинской области. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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