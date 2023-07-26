Политики и бизнесмены поборются в парусной регате за кубок «Пермь 300»

Команды яхт будут не просто прогуливаться по Каме, а гнать на всех парусах
новость из сюжета300-летие Перми
В Пермском крае в выходные стартует ежегодная парусная регата «Akula Yachting». В этом сезоне политики и бизнесмены в честь юбилея столицы региона будут бороться за кубок «Пермь 300».
«Кубок «Пермь 300» уникален и неповторим, он разыгрывается только в этом году в составе второго дня популярной регаты бизнесменов и политиков «Akula Yachting». За кубок будут соревноваться 15 команд в двух спортивных классах яхт «Картер 30» и «Рикошет 747», — сообщается на сайте регаты.
Соревнования состоятся в акватории «Демидково» 29 июля. Кроме гонок на яхтах гостей ждут розыгрыши, флэш-мобы, модный показ и турнир по футболу.
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