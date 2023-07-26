26 июля 2023

Политики и бизнесмены поборются в парусной регате за кубок «Пермь 300»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Речной транспорт на реке Кама. Пермь, кама, яхта, лето, регата, водохранилище, отдых, река, туризм, парусный спорт
Команды яхт будут не просто прогуливаться по Каме, а гнать на всех парусах Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Пермском крае в выходные стартует ежегодная парусная регата «Akula Yachting». В этом сезоне политики и бизнесмены в честь юбилея столицы региона будут бороться за кубок «Пермь 300».

«Кубок «Пермь 300» уникален и неповторим, он разыгрывается только в этом году в составе второго дня популярной регаты бизнесменов и политиков «Akula Yachting». За кубок будут соревноваться 15 команд в двух спортивных классах яхт «Картер 30» и «Рикошет 747», — сообщается на сайте регаты.

Соревнования состоятся в акватории «Демидково» 29 июля. Кроме гонок на яхтах гостей ждут розыгрыши, флэш-мобы, модный показ и турнир по футболу.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в выходные стартует ежегодная парусная регата «Akula Yachting». В этом сезоне политики и бизнесмены в честь юбилея столицы региона будут бороться за кубок «Пермь 300». «Кубок «Пермь 300» уникален и неповторим, он разыгрывается только в этом году в составе второго дня популярной регаты бизнесменов и политиков «Akula Yachting». За кубок будут соревноваться 15 команд в двух спортивных классах яхт «Картер 30» и «Рикошет 747», — сообщается на сайте регаты. Соревнования состоятся в акватории «Демидково» 29 июля. Кроме гонок на яхтах гостей ждут розыгрыши, флэш-мобы, модный показ и турнир по футболу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...