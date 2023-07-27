Свергнутый мятежниками президент Нигера дал последнее обещание народу республики

Нигерийцы позаботятся о сохранении достижений страны, заявил Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед Базум пообещал, что все достижения страны будут сохранены. Ранее его свергли в ходе госпереворота.
«Достижения, завоеванные с таким трудом, будут сохранены. Все нигерийцы, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом», — написал Базум в соцсетях.
Мохамеда Базума свергли в ходе госпереворота, а по всей стране был объявлен комендантский час, передает RT. Сам Базум был взят под стражу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал смену власти в Нигере неконституционной и призвал освободить президента.
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