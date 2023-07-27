Свергнутый мятежниками президент Нигера дал последнее обещание народу республики

Мохамед Базум пообещал, что все достижения Нигера будут сохранены гражданами, любящими свободу
© Служба новостей «URA.RU»
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Нигерийцы позаботятся о сохранении достижений страны, заявил Мохамед Базум Фото:

Президент Нигера Мохамед Базум пообещал, что все достижения страны будут сохранены. Ранее его свергли в ходе госпереворота.

«Достижения, завоеванные с таким трудом, будут сохранены. Все нигерийцы, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом», — написал Базум в соцсетях.

Мохамеда Базума свергли в ходе госпереворота, а по всей стране был объявлен комендантский час, передает RT. Сам Базум был взят под стражу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал смену власти в Нигере неконституционной и призвал освободить президента.

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Президент Нигера Мохамед Базум пообещал, что все достижения страны будут сохранены. Ранее его свергли в ходе госпереворота. «Достижения, завоеванные с таким трудом, будут сохранены. Все нигерийцы, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом», — написал Базум в соцсетях. Мохамеда Базума свергли в ходе госпереворота, а по всей стране был объявлен комендантский час, передает RT. Сам Базум был взят под стражу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал смену власти в Нигере неконституционной и призвал освободить президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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