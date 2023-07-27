ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем за зерном в Россию

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, зерно, порт, сухогруз, судно
Судно дважды заходило в порт Одессы Фото:

По пути из Турции в Ростов-на-Дону было найдено судно, которое, предположительно, перевозило взрывчатку на Украину. Об этом сообщает ФСБ. Официально судно следовало за зерном в РФ.

«ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщает ФСБ. Слова ведомства приводит РИА Новости. Судно следовало из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Введен запрет прохода судна под Крымским мостом. Ранее судно заходило в порт Одесской области. Внутри корабля были обнаружены следы взрывчатки, передает ФСБ.

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По пути из Турции в Ростов-на-Дону было найдено судно, которое, предположительно, перевозило взрывчатку на Украину. Об этом сообщает ФСБ. Официально судно следовало за зерном в РФ. «ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщает ФСБ. Слова ведомства приводит РИА Новости. Судно следовало из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Введен запрет прохода судна под Крымским мостом. Ранее судно заходило в порт Одесской области. Внутри корабля были обнаружены следы взрывчатки, передает ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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