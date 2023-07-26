В Пермском крае выросла реальная зарплата

По данным Пермьстата реальная зарплата в мае выросла по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2023 года составила 59 798,5 тысяч рублей, что на 16,6% больше, чем в 2022 году. Реальная зарплата пермяков выросла на 13,6%», — сообщают специалисты Пермьстата.
Самая высокая зарплата в регионе у специалистов, работающих в сфере информации и связи. Следом за ними по уровню дохода идут те, кто занимается добычей полезных ископаемых. Меньше всего зарабатывают риелторы, их средняя зарплата по данным ведомства составляет 32 тысячи рублей.
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