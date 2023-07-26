26 июля 2023

В Пермском крае выросла реальная зарплата

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Пермского края стали получать больше денег Фото:

По данным Пермьстата реальная зарплата в мае выросла по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2023 года составила 59 798,5 тысяч рублей, что на 16,6% больше, чем в 2022 году. Реальная зарплата пермяков выросла на 13,6%», — сообщают специалисты Пермьстата.

Самая высокая зарплата в регионе у специалистов, работающих в сфере информации и связи. Следом за ними по уровню дохода идут те, кто занимается добычей полезных ископаемых. Меньше всего зарабатывают риелторы, их средняя зарплата по данным ведомства составляет 32 тысячи рублей.

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По данным Пермьстата реальная зарплата в мае выросла по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2023 года составила 59 798,5 тысяч рублей, что на 16,6% больше, чем в 2022 году. Реальная зарплата пермяков выросла на 13,6%», — сообщают специалисты Пермьстата. Самая высокая зарплата в регионе у специалистов, работающих в сфере информации и связи. Следом за ними по уровню дохода идут те, кто занимается добычей полезных ископаемых. Меньше всего зарабатывают риелторы, их средняя зарплата по данным ведомства составляет 32 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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