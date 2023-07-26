В Пермском крае выросла реальная зарплата

27 июля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Жители Пермского края стали получать больше денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По данным Пермьстата реальная зарплата в мае выросла по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2023 года составила 59 798,5 тысяч рублей, что на 16,6% больше, чем в 2022 году. Реальная зарплата пермяков выросла на 13,6%», — сообщают специалисты Пермьстата. Самая высокая зарплата в регионе у специалистов, работающих в сфере информации и связи. Следом за ними по уровню дохода идут те, кто занимается добычей полезных ископаемых. Меньше всего зарабатывают риелторы, их средняя зарплата по данным ведомства составляет 32 тысячи рублей.

По данным Пермьстата реальная зарплата в мае выросла по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2023 года составила 59 798,5 тысяч рублей, что на 16,6% больше, чем в 2022 году. Реальная зарплата пермяков выросла на 13,6%», — сообщают специалисты Пермьстата. Самая высокая зарплата в регионе у специалистов, работающих в сфере информации и связи. Следом за ними по уровню дохода идут те, кто занимается добычей полезных ископаемых. Меньше всего зарабатывают риелторы, их средняя зарплата по данным ведомства составляет 32 тысячи рублей.