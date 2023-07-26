Челябинское заксобрание поменяло областной закон из-за отмены реформы МСУ

27 июля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Депутаты ЗСО проголосовали за изменения в законе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске отменяют реформу МСУ Депутаты челябинского заксобрания на сессии 27 июля внесли изменения в региональный закон «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области». Правки внесены из-за отмены реформы местного самоуправления в Челябинске и ликвидации райсоветов. Депутаты одобрили принятие документа, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Дополнить закон статьей следующего содержания: „Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением осуществляется с учетом мнения населения, выраженного на публичных слушания“. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в законопроекте, принятом сразу в трех чтениях. Как сообщили URA.RU в ЗСО, изменения приняты для приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Ранее в областном законе не было прописано, что статус городского округа меняется с учетом публичных слушаний. Сами слушания прошли в Челябинске 12 июля. Их участники одобрили отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в городе в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления с 2014 года. По словам главы комитета по законодательству областного парламента Анатолия Брагина, менять придется 40 законодательных актов регионального уровня. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты челябинского заксобрания на сессии 27 июля внесли изменения в региональный закон «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области». Правки внесены из-за отмены реформы местного самоуправления в Челябинске и ликвидации райсоветов. Депутаты одобрили принятие документа, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Дополнить закон статьей следующего содержания: „Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением осуществляется с учетом мнения населения, выраженного на публичных слушания“. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в законопроекте, принятом сразу в трех чтениях. Как сообщили URA.RU в ЗСО, изменения приняты для приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Ранее в областном законе не было прописано, что статус городского округа меняется с учетом публичных слушаний. Сами слушания прошли в Челябинске 12 июля. Их участники одобрили отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в городе в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления с 2014 года. По словам главы комитета по законодательству областного парламента Анатолия Брагина, менять придется 40 законодательных актов регионального уровня. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.