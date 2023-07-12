Несмотря на жару, зал был полностью заполнен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стартовали публичные слушания по изменению устава областного центра. Предполагается, что с 2024 года семь районных советов на 170 депутатов прекратят существование, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Двухуровневая система власти была создана в городе в 2014 году в рамках реформы местного самоуправления.

14:47 Депутат гордумы, коммунист Эльдар Гильмутдинов заявил, что КПРФ поддерживает возврат к прямым выборам в думу.

14:47 По ходу дела выяснилось, что для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 160 человек.

14:45 За возврат к единому пространству власти в Челябинске высказались и эсеры. Не преминув уточнить, что помимо гордумы хорошо бы напрямую выбирать и глав муниципалитетов. «Принципиальная позиция партии и лидера регионального отделения Валерия Гартунга: любая власть должна избираться на прямых выборах», — резюмировала депутат Ленинского райсовета («Справедливая Россия») Валентина Курина.

14:41 «Среди депутатов есть достойные люди, которые хотят улучшить жизнь избирателей. Но не всегда желания совпадают с возможностями. Да и случайных людей среди 170 народных избранников хватает. Так что ЛДПР целиком и полностью поддерживают изменение статуса Челябинска», — взял слово лидер жириновцев в гордуме Вячеслав Беседин.

14:32 Аппарат управления семи формально независимых (а на деле — нет) районов составляет порядка 300 человек. Средства, выделяемые на их содержание, можно было бы направить на благоустройство общественных пространств. Так продолжил обосновывать «откат» реформы депутат гордумы Аркадий Шафигулин.

14:27 Депутат областного парламента Анатолий Брагин сообщил, что при отмене реформы МСУ придется корректировать свыше 40 региональных законов. Но заксобрание Челябинской области готово к этой работе.

14:24 «Расходы на финансовое обеспечение депутатов составляют более 50 млн рублей ежегодно», — заметила вице-мэр по правовым вопросам Надежда Рыльская. При этом за девять лет мэрия города приняла нормативных актов больше, чем все семь райсоветов и продолжала нести основной объем административной нагрузки. «Откат» реформы позволит снизить уровень бюрократии и сэкономить.

14:19 На практике работа местных администраций сфокусировалась на благоустройстве, ожидания людей не оправдались. По итогам опроса в 2015 года лишь 19,6% челябинцев позитивно отнеслись к изменениям, 30% респондентов затруднялись с оценкой, а 28% и вовсе не заметили изменений к лучшему.

14:16 Первым выступающим стал депутат гордумы Дмитрий Алехин. Он вкратце напомнил собравшимся предысторию вопроса. И добавил, что федеральный центр в итоге не смог финансово поддержать многообещающую модель организации муниципальной власти. Что и предопределило разочаровывающие результаты эксперимента.

Из-за жары и духоты в зале Андрей Шмидт (в центре) попросил желающих выступать по возможности кратко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

14:08 Открыл слушания председатель городской думы Челябинска Андрей Шмидт.

13:59 К 14:00 в администрацию Центрального района, где проходит слушания, пришло так много людей, что зал перестал их вмещать. Часть горожан начала устраиваться в коридоре.