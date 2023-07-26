Жители Коротчаево пожаловались мэру на стихийную свалку
Жители Нового Уренгоя пожаловались на стихийную свалку в районе Коротчаево. О поступившей жалобе на свое имя сообщил мэр Андрей Воронов.
«Получил вот такой вот сигнал из Коротчаево — разворачивается „экологическая катастрофа“, устроили несанкционированный мусорный полигон. Заеду обязательно, надо срочно принимать меры», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.
Жители Коротчаево предупредили мэра об угрозе возгорания отходов и захламления окружающей среды. Воронов пообещал найти тех, кто организовал свалку, и владельцев техники.
В районе Коротчаево Нового Уренгоя возникла стихийная свалка
На ней стоит техника, оставленная без присмотра
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