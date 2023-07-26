26 июля 2023
25 июля 2023

Жители Нового Уренгоя пожаловались на огромную стихийную свалку. Фото

Мэр Нового Уренгоя Воронов обещал разобраться со свалкой в Коротчаево
© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка не далеко от Тюневского сельского поселения. Тюмень, мусор в лесу, свалка, незаконная свалка
Жители Коротчаево пожаловались мэру на стихийную свалку Фото:

Жители Нового Уренгоя пожаловались на стихийную свалку в районе Коротчаево. О поступившей жалобе на свое имя сообщил мэр Андрей Воронов.

«Получил вот такой вот сигнал из Коротчаево — разворачивается „экологическая катастрофа“, устроили несанкционированный мусорный полигон. Заеду обязательно, надо срочно принимать меры», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

Жители Коротчаево предупредили мэра об угрозе возгорания отходов и захламления окружающей среды. Воронов пообещал найти тех, кто организовал свалку, и владельцев техники.

В районе Коротчаево Нового Уренгоя возникла стихийная свалка
В районе Коротчаево Нового Уренгоя возникла стихийная свалка
Фото:
На ней стоит техника, оставленная без присмотра
На ней стоит техника, оставленная без присмотра
Фото:

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Жители Нового Уренгоя пожаловались на стихийную свалку в районе Коротчаево. О поступившей жалобе на свое имя сообщил мэр Андрей Воронов. «Получил вот такой вот сигнал из Коротчаево — разворачивается „экологическая катастрофа“, устроили несанкционированный мусорный полигон. Заеду обязательно, надо срочно принимать меры», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. Жители Коротчаево предупредили мэра об угрозе возгорания отходов и захламления окружающей среды. Воронов пообещал найти тех, кто организовал свалку, и владельцев техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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