Мэр Нового Уренгоя Воронов обещал разобраться со свалкой в Коротчаево

Жители Коротчаево пожаловались мэру на стихийную свалку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Нового Уренгоя пожаловались на стихийную свалку в районе Коротчаево. О поступившей жалобе на свое имя сообщил мэр Андрей Воронов.

«Получил вот такой вот сигнал из Коротчаево — разворачивается „экологическая катастрофа“, устроили несанкционированный мусорный полигон. Заеду обязательно, надо срочно принимать меры», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

Жители Коротчаево предупредили мэра об угрозе возгорания отходов и захламления окружающей среды. Воронов пообещал найти тех, кто организовал свалку, и владельцев техники.

В районе Коротчаево Нового Уренгоя возникла стихийная свалка Фото: telegram-канал Андрея Воронова — https://t.me/VORONOV89/5425