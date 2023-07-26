26 июля 2023

Под Курганом во время работы умер сотрудник насосной станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, насосная станция, лестница вниз, вода, трубы водоснабжения
Скончался 63-летний рабочий насосной станции КГСХА (фото из архива) Фото:

В поселке КГСХА Курганской области на рабочем месте скончался сотрудник насосной станции. На месте происшествия работают следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«По факту смерти мужчина 1960 года рождения организована доследственная поверка. Сейчас на месте работают следственно — оперативная группа, опрашиваются очевидцы. Устанавливается причина смерти и обстоятельства», — сообщили в ведомстве.

По данным «Область45», сотрудник работал машинистом насосных установок. Родственница погибшего сообщила порталу, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

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В поселке КГСХА Курганской области на рабочем месте скончался сотрудник насосной станции. На месте происшествия работают следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «По факту смерти мужчина 1960 года рождения организована доследственная поверка. Сейчас на месте работают следственно — оперативная группа, опрашиваются очевидцы. Устанавливается причина смерти и обстоятельства», — сообщили в ведомстве. По данным «Область45», сотрудник работал машинистом насосных установок. Родственница погибшего сообщила порталу, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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