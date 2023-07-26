Под Курганом во время работы умер сотрудник насосной станции

Скончался 63-летний рабочий насосной станции КГСХА (фото из архива)
В поселке КГСХА Курганской области на рабочем месте скончался сотрудник насосной станции. На месте происшествия работают следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
«По факту смерти мужчина 1960 года рождения организована доследственная поверка. Сейчас на месте работают следственно — оперативная группа, опрашиваются очевидцы. Устанавливается причина смерти и обстоятельства», — сообщили в ведомстве.
По данным «Область45», сотрудник работал машинистом насосных установок. Родственница погибшего сообщила порталу, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
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