В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка

27 июля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге пропал ребенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ищут восьмилетнюю девочку. Утром 26 июля она ушла из дома в поселке Компрессорный, больше ее никто не видел. «Полиция Екатеринбурга разыскивает Киру Бензик 2015 года рождения, которая накануне утром, около 10:00, ушла из дома по Латвийской, 36. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сказали в пресс-группе УМВД. На розыск мобилизовали полицейских и добровольцев. Рост девочки — 110 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. На момент ухода из дома была одета в голубые джинсы, розовую кофту и темно-синие кроссовки с надписью. Всех, кто обладает какой-либо полезной для оперативников информацией, просят сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции №6) либо 02 (102 по мобильному).

В Екатеринбурге ищут восьмилетнюю девочку. Утром 26 июля она ушла из дома в поселке Компрессорный, больше ее никто не видел. «Полиция Екатеринбурга разыскивает Киру Бензик 2015 года рождения, которая накануне утром, около 10:00, ушла из дома по Латвийской, 36. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сказали в пресс-группе УМВД. На розыск мобилизовали полицейских и добровольцев. Рост девочки — 110 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. На момент ухода из дома была одета в голубые джинсы, розовую кофту и темно-синие кроссовки с надписью. Всех, кто обладает какой-либо полезной для оперативников информацией, просят сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции №6) либо 02 (102 по мобильному).