26 июля 2023

В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге пропал ребенок Фото:

В Екатеринбурге ищут восьмилетнюю девочку. Утром 26 июля она ушла из дома в поселке Компрессорный, больше ее никто не видел.

«Полиция Екатеринбурга разыскивает Киру Бензик 2015 года рождения, которая накануне утром, около 10:00, ушла из дома по Латвийской, 36. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сказали в пресс-группе УМВД.

На розыск мобилизовали полицейских и добровольцев. Рост девочки — 110 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. На момент ухода из дома была одета в голубые джинсы, розовую кофту и темно-синие кроссовки с надписью. Всех, кто обладает какой-либо полезной для оперативников информацией, просят сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции №6) либо 02 (102 по мобильному).

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В Екатеринбурге ищут восьмилетнюю девочку. Утром 26 июля она ушла из дома в поселке Компрессорный, больше ее никто не видел. «Полиция Екатеринбурга разыскивает Киру Бензик 2015 года рождения, которая накануне утром, около 10:00, ушла из дома по Латвийской, 36. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — сказали в пресс-группе УМВД. На розыск мобилизовали полицейских и добровольцев. Рост девочки — 110 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. На момент ухода из дома была одета в голубые джинсы, розовую кофту и темно-синие кроссовки с надписью. Всех, кто обладает какой-либо полезной для оперативников информацией, просят сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции №6) либо 02 (102 по мобильному).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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