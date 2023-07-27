Генсек ООН раскрыл состояние президента Нигера, которого взяли в заложники

Генсек ООН: со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом все в порядке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
В ООН заявили, что не знают о местонахождении Мохамеда Базума Фото:

С президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого взяли под стражу в результате госпереворота, все в порядке. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

«Я говорил с президентом Базумом вчера. <…> Сказал мне, что он в порядке, но отметил, что ситуация очень серьезная», — поделился Антониу Гуттреиш в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Генсек ООН уточнил, что ему не известно, где именно удерживают свергнутого президента.

Ранее стало известно, что Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. После свержения он пообещал гражданам, что все достижения страны будут сохранены. О ситуации высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что подобные события невозможно обойти стороной, передает RT. В ООН назвали смену власти в Нигере неконституционной.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого взяли под стражу в результате госпереворота, все в порядке. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. «Я говорил с президентом Базумом вчера. <…> Сказал мне, что он в порядке, но отметил, что ситуация очень серьезная», — поделился Антониу Гуттреиш в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Генсек ООН уточнил, что ему не известно, где именно удерживают свергнутого президента. Ранее стало известно, что Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. После свержения он пообещал гражданам, что все достижения страны будут сохранены. О ситуации высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что подобные события невозможно обойти стороной, передает RT. В ООН назвали смену власти в Нигере неконституционной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...