Генсек ООН раскрыл состояние президента Нигера, которого взяли в заложники

Генсек ООН: со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом все в порядке

27 июля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

В ООН заявили, что не знают о местонахождении Мохамеда Базума Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru С президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого взяли под стражу в результате госпереворота, все в порядке. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. «Я говорил с президентом Базумом вчера. <…> Сказал мне, что он в порядке, но отметил, что ситуация очень серьезная», — поделился Антониу Гуттреиш в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Генсек ООН уточнил, что ему не известно, где именно удерживают свергнутого президента. Ранее стало известно, что Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. После свержения он пообещал гражданам, что все достижения страны будут сохранены. О ситуации высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что подобные события невозможно обойти стороной, передает RT. В ООН назвали смену власти в Нигере неконституционной.

С президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого взяли под стражу в результате госпереворота, все в порядке. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. «Я говорил с президентом Базумом вчера. <…> Сказал мне, что он в порядке, но отметил, что ситуация очень серьезная», — поделился Антониу Гуттреиш в ходе брифинга. Его слова передает ТАСС. Генсек ООН уточнил, что ему не известно, где именно удерживают свергнутого президента. Ранее стало известно, что Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. После свержения он пообещал гражданам, что все достижения страны будут сохранены. О ситуации высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что подобные события невозможно обойти стороной, передает RT. В ООН назвали смену власти в Нигере неконституционной.