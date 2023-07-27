Следком возбудил уголовное дело после пропажи в Екатеринбурге восьмилетней девочки

СКР возбудил дело после пропажи восьмилетней свердловчанки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пропажи восьмилетней жительницы Екатеринбурга Киры Бензик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Принимаются меры к опросу родственников, знакомых и иных лиц, осуществляется осмотр места последнего пребывания девочки, истребована необходимая характеризующая информация в отношении ребенка и членов ее семьи», — говорят в СКР.

Рост девочки — 110 см, она имеет худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент ухода из дома в поселке Компрессорный была одета в голубые джинсы, розовую кофту и темно-синие кроссовки с надписью. Всех, кто обладает какой-либо полезной для оперативников информацией, просят сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции №6) либо 02 (102 по мобильному).