Следком возбудил уголовное дело после пропажи в Екатеринбурге восьмилетней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пропажи восьмилетней жительницы Екатеринбурга Киры Бензик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Принимаются меры к опросу родственников, знакомых и иных лиц, осуществляется осмотр места последнего пребывания девочки, истребована необходимая характеризующая информация в отношении ребенка и членов ее семьи», — говорят в СКР.
Рост девочки — 110 см, она имеет худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент ухода из дома в поселке Компрессорный была одета в голубые джинсы, розовую кофту и темно-синие кроссовки с надписью. Всех, кто обладает какой-либо полезной для оперативников информацией, просят сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции №6) либо 02 (102 по мобильному).
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