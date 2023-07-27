Путин наградил орденом Мужества погибшего в зоне СВО военкора Журавлева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Ростислава Журавлева наградили орденом Мужества посмертно Фото:

Президент России Владимир Путин наградил орденом мужества погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Информация об этом содержится в указе президента.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича. Военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)», — говорится в тексте указа президента, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, орденом наградили и фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, корреспондента «Известий» Романа Польшакова и оператора Дмитрий Шикова. Все они были ранены в результате обстрела украинской армии в Запорожской области, под который попали вместе с Журавлевым.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил орденом мужества погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Информация об этом содержится в указе президента. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича. Военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)», — говорится в тексте указа президента, опубликованного на сайте Кремля. Кроме того, орденом наградили и фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, корреспондента «Известий» Романа Польшакова и оператора Дмитрий Шикова. Все они были ранены в результате обстрела украинской армии в Запорожской области, под который попали вместе с Журавлевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...