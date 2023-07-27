Путин наградил орденом Мужества погибшего в зоне СВО военкора Журавлева

Президент России Владимир Путин наградил орденом мужества погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Информация об этом содержится в указе президента.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича. Военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)», — говорится в тексте
Кроме того, орденом наградили и фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, корреспондента «Известий» Романа Польшакова и оператора Дмитрий Шикова. Все они были ранены в результате обстрела украинской армии в Запорожской области, под который попали вместе с Журавлевым.
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