Путин наградил орденом Мужества погибшего в зоне СВО военкора Журавлева 27 июля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 + Ростислава Журавлева наградили орденом Мужества посмертно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил орденом мужества погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Информация об этом содержится в указе президента. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича. Военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)», — говорится в тексте указа президента , опубликованного на сайте Кремля. Кроме того, орденом наградили и фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, корреспондента «Известий» Романа Польшакова и оператора Дмитрий Шикова. Все они были ранены в результате обстрела украинской армии в Запорожской области, под который попали вместе с Журавлевым. Президент России Владимир Путин наградил орденом мужества погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Информация об этом содержится в указе президента. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича. Военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)», — говорится в тексте указа президента, опубликованного на сайте Кремля. Кроме того, орденом наградили и фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, корреспондента «Известий» Романа Польшакова и оператора Дмитрий Шикова. Все они были ранены в результате обстрела украинской армии в Запорожской области, под который попали вместе с Журавлевым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям