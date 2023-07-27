Яма появилась на улице Самарцева, в районе дома 117
В Тюмени образовался провал на проезжей части. Яма появилась на улице Самарцева, в районе дома 117. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«Внимание! Повреждено дорожное полотно на улице Самарцева, 117. Несет службу наряд ДПС», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.
На место ЧП вызваны дорожные службы. Тюменцев просят при приближении к поврежденному участку дороги снижать скорость.
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