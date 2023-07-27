27 июля 2023

В Тюмени провалился участок дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередной провал ул Пушкина Курган, провал в дороге
Яма появилась на улице Самарцева, в районе дома 117 Фото:

В Тюмени образовался провал на проезжей части. Яма появилась на улице Самарцева, в районе дома 117. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Внимание! Повреждено дорожное полотно на улице Самарцева, 117. Несет службу наряд ДПС», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

На место ЧП вызваны дорожные службы. Тюменцев просят при приближении к поврежденному участку дороги снижать скорость.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени образовался провал на проезжей части. Яма появилась на улице Самарцева, в районе дома 117. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Внимание! Повреждено дорожное полотно на улице Самарцева, 117. Несет службу наряд ДПС», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На место ЧП вызваны дорожные службы. Тюменцев просят при приближении к поврежденному участку дороги снижать скорость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...