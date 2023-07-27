В ЯНАО магазины в два раза завышали цену на продукты

После проверки, цены на продукты привели в соответствие с законодательством
В ЯНАО магазины в два раза завышали цены на продукты. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. Нарушения были зафиксированы в трех магазинах в поселке Тазовском.
«Установлено, что в трех магазинах торговые надбавки на продукты питания в отдельных случаях превышали допустимые более чем на 100%», — указано в сообщении. Проверка проходила на территории поселка Тазовского.
В настоящий момент предприниматели привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по статье о нарушении порядка ценообразования. После проверки цены приведены в соответствие с законодательством.
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