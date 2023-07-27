27 июля 2023
26 июля 2023

В ЯНАО магазины в два раза завышали цену на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, овощи, продуктовый магазин, овощной прилавок
После проверки, цены на продукты привели в соответствие с законодательством Фото:

В ЯНАО магазины в два раза завышали цены на продукты. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. Нарушения были зафиксированы в трех магазинах в поселке Тазовском.

«Установлено, что в трех магазинах торговые надбавки на продукты питания в отдельных случаях превышали допустимые более чем на 100%», — указано в сообщении. Проверка проходила на территории поселка Тазовского.

В настоящий момент предприниматели привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по статье о нарушении порядка ценообразования. После проверки цены приведены в соответствие с законодательством.

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В ЯНАО магазины в два раза завышали цены на продукты. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. Нарушения были зафиксированы в трех магазинах в поселке Тазовском. «Установлено, что в трех магазинах торговые надбавки на продукты питания в отдельных случаях превышали допустимые более чем на 100%», — указано в сообщении. Проверка проходила на территории поселка Тазовского. В настоящий момент предприниматели привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по статье о нарушении порядка ценообразования. После проверки цены приведены в соответствие с законодательством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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