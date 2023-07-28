SHOT: в Воронеже нашли схрон боеприпасов на даче пенсионерки

28 июля 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

У пенсионерки в Воронеже был найден схрон боеприпасов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На даче пенсионерки в Воронеже был найден схрон боеприпасов. Тайник обнаружили рабочие. «Схрон боеприпасов нашли на даче пенсионерки в Воронеже. Под грядками были закопаны ручные гранаты и тротиловые шашки», — сообщает telegram-канал SHOT. Тайник обнаружили рабочие во время строительства. В схроне были найдены 10 гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), 10 тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Экспертиза установила, что все обнаруженные предметы являются взрывоопасными. Пенсионерке может грозить до 11 лет колонии за незаконное хранение взрывчатых веществ. Силовики выясняют детали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Воронежской области. Ответ ожидается.

На даче пенсионерки в Воронеже был найден схрон боеприпасов. Тайник обнаружили рабочие. «Схрон боеприпасов нашли на даче пенсионерки в Воронеже. Под грядками были закопаны ручные гранаты и тротиловые шашки», — сообщает telegram-канал SHOT. Тайник обнаружили рабочие во время строительства. В схроне были найдены 10 гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), 10 тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Экспертиза установила, что все обнаруженные предметы являются взрывоопасными. Пенсионерке может грозить до 11 лет колонии за незаконное хранение взрывчатых веществ. Силовики выясняют детали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Воронежской области. Ответ ожидается.