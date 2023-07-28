SHOT: в Воронеже нашли схрон боеприпасов на даче пенсионерки

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, гранаты, схрон, шашка, тайник, боевое оружие
У пенсионерки в Воронеже был найден схрон боеприпасов (архивное фото) Фото:

На даче пенсионерки в Воронеже был найден схрон боеприпасов. Тайник обнаружили рабочие.

«Схрон боеприпасов нашли на даче пенсионерки в Воронеже. Под грядками были закопаны ручные гранаты и тротиловые шашки», — сообщает telegram-канал SHOT. Тайник обнаружили рабочие во время строительства.

В схроне были найдены 10 гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), 10 тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Экспертиза установила, что все обнаруженные предметы являются взрывоопасными.

Пенсионерке может грозить до 11 лет колонии за незаконное хранение взрывчатых веществ. Силовики выясняют детали.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Воронежской области. Ответ ожидается.

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На даче пенсионерки в Воронеже был найден схрон боеприпасов. Тайник обнаружили рабочие. «Схрон боеприпасов нашли на даче пенсионерки в Воронеже. Под грядками были закопаны ручные гранаты и тротиловые шашки», — сообщает telegram-канал SHOT. Тайник обнаружили рабочие во время строительства. В схроне были найдены 10 гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), 10 тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Экспертиза установила, что все обнаруженные предметы являются взрывоопасными. Пенсионерке может грозить до 11 лет колонии за незаконное хранение взрывчатых веществ. Силовики выясняют детали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Воронежской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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