SHOT: в Воронеже нашли схрон боеприпасов на даче пенсионерки

На даче пенсионерки в Воронеже был найден схрон боеприпасов. Тайник обнаружили рабочие.
«Схрон боеприпасов нашли на даче пенсионерки в Воронеже. Под грядками были закопаны ручные гранаты и тротиловые шашки», — сообщает telegram-канал SHOT. Тайник обнаружили рабочие во время строительства.
В схроне были найдены 10 гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), 10 тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Экспертиза установила, что все обнаруженные предметы являются взрывоопасными.
Пенсионерке может грозить до 11 лет колонии за незаконное хранение взрывчатых веществ. Силовики выясняют детали.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Воронежской области. Ответ ожидается.
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