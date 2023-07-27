Пермяки часами стоят в очереди на «Почту России», чтобы получить посылки. Видео

28 июля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Отделение «Почты России» не справляется с потоком пермяков, желающих получить посылки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить посылки в отделении «Почты России» по улице Норильской, 7. Видеозапись возмущенные горожане опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Почтовое отделение на Норильской, 7. Очередь огромная! Два часа стоишь! Работает только на выдачу посылок, даже не выдали денежный перевод! Куда обращаться — непонятно», — негодуют пермяки. В пресс-службе УФПС Пермского края сообщили, что очереди связаны с летним периодом, когда многие сотрудники уходят в отпуска. «Сейчас отделение на Норильской, 7 работает по временному графику работы: со вторника по пятницу с 15:00 до 19.00, в субботу с 14:00 до 18:00, воскресенье и понедельник — выходной. Расписание работы почтовых отделений есть на сайте и в мобильном приложении „Почты России“, там же можно записаться в нужное отделение на определенный день и время», — уточнили в организации.

Жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить посылки в отделении «Почты России» по улице Норильской, 7. Видеозапись возмущенные горожане опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Почтовое отделение на Норильской, 7. Очередь огромная! Два часа стоишь! Работает только на выдачу посылок, даже не выдали денежный перевод! Куда обращаться — непонятно», — негодуют пермяки. В пресс-службе УФПС Пермского края сообщили, что очереди связаны с летним периодом, когда многие сотрудники уходят в отпуска. «Сейчас отделение на Норильской, 7 работает по временному графику работы: со вторника по пятницу с 15:00 до 19.00, в субботу с 14:00 до 18:00, воскресенье и понедельник — выходной. Расписание работы почтовых отделений есть на сайте и в мобильном приложении „Почты России“, там же можно записаться в нужное отделение на определенный день и время», — уточнили в организации.