27 июля 2023

Пермяки часами стоят в очереди на «Почту России», чтобы получить посылки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, электронная очередь, почта россии, почтовое отделение
Отделение «Почты России» не справляется с потоком пермяков, желающих получить посылки Фото:

Жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить посылки в отделении «Почты России» по улице Норильской, 7. Видеозапись возмущенные горожане опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Почтовое отделение на Норильской, 7. Очередь огромная! Два часа стоишь! Работает только на выдачу посылок, даже не выдали денежный перевод! Куда обращаться — непонятно», — негодуют пермяки.

В пресс-службе УФПС Пермского края сообщили, что очереди связаны с летним периодом, когда многие сотрудники уходят в отпуска. «Сейчас отделение на Норильской, 7 работает по временному графику работы: со вторника по пятницу с 15:00 до 19.00, в субботу с 14:00 до 18:00, воскресенье и понедельник — выходной. Расписание работы почтовых отделений есть на сайте и в мобильном приложении „Почты России“, там же можно записаться в нужное отделение на определенный день и время», — уточнили в организации.

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Жители Перми вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить посылки в отделении «Почты России» по улице Норильской, 7. Видеозапись возмущенные горожане опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Почтовое отделение на Норильской, 7. Очередь огромная! Два часа стоишь! Работает только на выдачу посылок, даже не выдали денежный перевод! Куда обращаться — непонятно», — негодуют пермяки. В пресс-службе УФПС Пермского края сообщили, что очереди связаны с летним периодом, когда многие сотрудники уходят в отпуска. «Сейчас отделение на Норильской, 7 работает по временному графику работы: со вторника по пятницу с 15:00 до 19.00, в субботу с 14:00 до 18:00, воскресенье и понедельник — выходной. Расписание работы почтовых отделений есть на сайте и в мобильном приложении „Почты России“, там же можно записаться в нужное отделение на определенный день и время», — уточнили в организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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