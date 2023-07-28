Курганские водители пересаживаются на китайские авто. Инфографика

28 июля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

В Курганской области вырос спрос на китайские авто с пробегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области вырос спрос на автомобили от китайских производителей с пробегом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы «Авито Авто». «По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей в Курганской области за январь—июнь вырос на 15,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто год к году увеличился на 101,9%. Средняя цена новых авто с пробегом китайских брендов — 420 000 рублей», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что рейтинг самых востребованных китайских моделей на рынке авто с пробегом в регионе по итогам января-июня 2023 года, согласно данным от экспертов «Авито Авто», возглавила LIFAN Solano. Средняя цена на данный автомобиль составляет 275 000 рублей и спрос на нее составил 8,3% от общего числа заинтересованности курганцев в китайских машинах с пробегом. На второй позиции — Geely MK Cross. В среднем данную модель можно приобрести за 235 000 рублей. Третье место занимает Geely MK. Замыкают топ-5 Chery Tiggo (T11) и LIFAN Breez (520). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вырос спрос на автомобили класса премиум. Местные водители стали чаще выбирать дорогостоящие машины до трех лет как альтернативу новым авто. Курганские водители стали чаще покупать китайские авто с пробегом URA.RU

В Курганской области вырос спрос на автомобили от китайских производителей с пробегом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы «Авито Авто». «По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей в Курганской области за январь—июнь вырос на 15,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто год к году увеличился на 101,9%. Средняя цена новых авто с пробегом китайских брендов — 420 000 рублей», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что рейтинг самых востребованных китайских моделей на рынке авто с пробегом в регионе по итогам января-июня 2023 года, согласно данным от экспертов «Авито Авто», возглавила LIFAN Solano. Средняя цена на данный автомобиль составляет 275 000 рублей и спрос на нее составил 8,3% от общего числа заинтересованности курганцев в китайских машинах с пробегом. На второй позиции — Geely MK Cross. В среднем данную модель можно приобрести за 235 000 рублей. Третье место занимает Geely MK. Замыкают топ-5 Chery Tiggo (T11) и LIFAN Breez (520). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вырос спрос на автомобили класса премиум. Местные водители стали чаще выбирать дорогостоящие машины до трех лет как альтернативу новым авто.