В Курганской области вырос спрос на автомобили класса премиум. Инфографика

17 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганцы стали чаще покупать автомобили класса премиум Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области вырос спрос на премиальные автомобили в возрасте до трех лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто». «По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали BMW X7, Genesis GV70, BMW X6, Audi A3, Audi Q7», — рассказали URA.RU специалисты платформы. Сообщается, что средняя стоимость премиального автомобиля в Курганской области достигла 6 750 000 рублей. Причина востребованности дорогих машин среди водителей, по мнению экспертов, заключается в высоком качестве сборки и надежности данных автомобилей. Также аналитики отмечают, что многие автолюбители рассматривают транспорт класса премиум в возрасте до трех лет как альтернативу новым машинам. Ранее URA.RU писало, что российские машины возглавили рынок бюджетных автомобилей в Кургане. В рейтинг бюджетного транспорта до 500 000 рублей попали модели машин от отечественного бренда LADA. Рейтинг самых востребованных премиальных автомобилей в Курганской области URA.RU

В Курганской области вырос спрос на премиальные автомобили в возрасте до трех лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто». «По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали BMW X7, Genesis GV70, BMW X6, Audi A3, Audi Q7», — рассказали URA.RU специалисты платформы. Сообщается, что средняя стоимость премиального автомобиля в Курганской области достигла 6 750 000 рублей. Причина востребованности дорогих машин среди водителей, по мнению экспертов, заключается в высоком качестве сборки и надежности данных автомобилей. Также аналитики отмечают, что многие автолюбители рассматривают транспорт класса премиум в возрасте до трех лет как альтернативу новым машинам. Ранее URA.RU писало, что российские машины возглавили рынок бюджетных автомобилей в Кургане. В рейтинг бюджетного транспорта до 500 000 рублей попали модели машин от отечественного бренда LADA.