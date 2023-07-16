16 июля 2023
15 июля 2023

В Курганской области вырос спрос на автомобили класса премиум. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение автомобилей Олимпийской сборной команде России в Кремле. Москва, bmw, сборная россии, команда, вручение, олимпийцы, бмв, олимпийская, вручение автомобилей
Курганцы стали чаще покупать автомобили класса премиум Фото:

В Курганской области вырос спрос на премиальные автомобили в возрасте до трех лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто».

«По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали BMW X7, Genesis GV70, BMW X6, Audi A3, Audi Q7», — рассказали URA.RU специалисты платформы.

Сообщается, что средняя стоимость премиального автомобиля в Курганской области достигла 6 750 000 рублей. Причина востребованности дорогих машин среди водителей, по мнению экспертов, заключается в высоком качестве сборки и надежности данных автомобилей. Также аналитики отмечают, что многие автолюбители рассматривают транспорт класса премиум в возрасте до трех лет как альтернативу новым машинам.

Ранее URA.RU писало, что российские машины возглавили рынок бюджетных автомобилей в Кургане. В рейтинг бюджетного транспорта до 500 000 рублей попали модели машин от отечественного бренда LADA.

Рейтинг самых востребованных премиальных автомобилей в Курганской области
Рейтинг самых востребованных премиальных автомобилей в Курганской области

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области вырос спрос на премиальные автомобили в возрасте до трех лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто». «По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи трехлетних премиум-автомобилей в регионе выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали BMW X7, Genesis GV70, BMW X6, Audi A3, Audi Q7», — рассказали URA.RU специалисты платформы. Сообщается, что средняя стоимость премиального автомобиля в Курганской области достигла 6 750 000 рублей. Причина востребованности дорогих машин среди водителей, по мнению экспертов, заключается в высоком качестве сборки и надежности данных автомобилей. Также аналитики отмечают, что многие автолюбители рассматривают транспорт класса премиум в возрасте до трех лет как альтернативу новым машинам. Ранее URA.RU писало, что российские машины возглавили рынок бюджетных автомобилей в Кургане. В рейтинг бюджетного транспорта до 500 000 рублей попали модели машин от отечественного бренда LADA.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...