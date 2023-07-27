Депутаты одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени

Решение о строительстве кампуса в Тюмени будет принято на заседании облдумы 31 июля

28 июля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Окончательное решение будет принято на заседании областной думы 31 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель думы Фуат Сайфитдинов. «Сегодня депутаты комитета по экономической политике и природопользованию одобрили закон о концессионном соглашении по созданию в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня», — рассказал Сайфитдинов. Окончание решение властей будет принято на внеочередном заседании областной думы 31 июля. Проект кампуса был внесен в региональный парламент по инициативе губернатора Александра Моора. В планах у властей к 2027 году создать уникальное пространство для молодежи, где студенты смогут не только заниматься образовательной длительностью, но и реализовывать свои идеи, общаясь напрямую с потенциальными работодателями. Ране губернатор области Александр Моор представил проект будущего кампуса. На его территории планируют построить спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и гостиницу.

Депутаты комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель думы Фуат Сайфитдинов. «Сегодня депутаты комитета по экономической политике и природопользованию одобрили закон о концессионном соглашении по созданию в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня», — рассказал Сайфитдинов. Окончание решение властей будет принято на внеочередном заседании областной думы 31 июля. Проект кампуса был внесен в региональный парламент по инициативе губернатора Александра Моора. В планах у властей к 2027 году создать уникальное пространство для молодежи, где студенты смогут не только заниматься образовательной длительностью, но и реализовывать свои идеи, общаясь напрямую с потенциальными работодателями. Ране губернатор области Александр Моор представил проект будущего кампуса. На его территории планируют построить спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и гостиницу.