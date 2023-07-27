27 июля 2023

Депутаты одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени

Решение о строительстве кампуса в Тюмени будет принято на заседании облдумы 31 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, дума, заксобрание, депутаты, рабочее место депутата, кресла пустые
Окончательное решение будет принято на заседании областной думы 31 июля Фото:

Депутаты комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель думы Фуат Сайфитдинов.

«Сегодня депутаты комитета по экономической политике и природопользованию одобрили закон о концессионном соглашении по созданию в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня», — рассказал Сайфитдинов. Окончание решение властей будет принято на внеочередном заседании областной думы 31 июля.

Проект кампуса был внесен в региональный парламент по инициативе губернатора Александра Моора. В планах у властей к 2027 году создать уникальное пространство для молодежи, где студенты смогут не только заниматься образовательной длительностью, но и реализовывать свои идеи, общаясь напрямую с потенциальными работодателями.

Ране губернатор области Александр Моор представил проект будущего кампуса. На его территории планируют построить спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и гостиницу.

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Депутаты комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель думы Фуат Сайфитдинов. «Сегодня депутаты комитета по экономической политике и природопользованию одобрили закон о концессионном соглашении по созданию в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня», — рассказал Сайфитдинов. Окончание решение властей будет принято на внеочередном заседании областной думы 31 июля. Проект кампуса был внесен в региональный парламент по инициативе губернатора Александра Моора. В планах у властей к 2027 году создать уникальное пространство для молодежи, где студенты смогут не только заниматься образовательной длительностью, но и реализовывать свои идеи, общаясь напрямую с потенциальными работодателями. Ране губернатор области Александр Моор представил проект будущего кампуса. На его территории планируют построить спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и гостиницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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