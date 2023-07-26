26 июля 2023

Губернатор Моор показал проект межвузовского кампуса в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Проект концессионного соглашения по кампусу рассмотрят депутаты Тюменской облдумы Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскрыл детали проекта межвузовского кампуса. Об этом он написал в своем telegram-канале. Проект концессионного соглашения по кампусу рассмотрят депутаты Тюменской областной думы.

«Уже завтра выносим на рассмотрение депутатов Тюменской областной Думы проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. <…> Наша доля софинансирования чуть более 10%, остальное — средства федерального бюджета, порядка 50%, и около 40% — деньги инвестора», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, на территории кампуса планируют построить спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и гостиницу. Моор отметил, что появление кампуса в прибрежной зоне создаст новый силуэт Тюмени. «Подписание соглашения с инвестором-концессионером позволит перейти к следующему шагу — проектированию и строительству межвузовского кампуса в Тюмени», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти нашли место для межвузовского кампуса. Его решили построить возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Для строительства межвузовского кампуса укрепят левый берег Туры.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор раскрыл детали проекта межвузовского кампуса. Об этом он написал в своем telegram-канале. Проект концессионного соглашения по кампусу рассмотрят депутаты Тюменской областной думы. «Уже завтра выносим на рассмотрение депутатов Тюменской областной Думы проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. <…> Наша доля софинансирования чуть более 10%, остальное — средства федерального бюджета, порядка 50%, и около 40% — деньги инвестора», — сообщил губернатор. По словам главы региона, на территории кампуса планируют построить спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и гостиницу. Моор отметил, что появление кампуса в прибрежной зоне создаст новый силуэт Тюмени. «Подписание соглашения с инвестором-концессионером позволит перейти к следующему шагу — проектированию и строительству межвузовского кампуса в Тюмени», — добавил губернатор. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти нашли место для межвузовского кампуса. Его решили построить возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Для строительства межвузовского кампуса укрепят левый берег Туры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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