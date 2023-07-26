Губернатор Тюменской области Александр Моор раскрыл детали проекта межвузовского кампуса. Об этом он написал в своем telegram-канале. Проект концессионного соглашения по кампусу рассмотрят депутаты Тюменской областной думы.
«Уже завтра выносим на рассмотрение депутатов Тюменской областной Думы проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. <…> Наша доля софинансирования чуть более 10%, остальное — средства федерального бюджета, порядка 50%, и около 40% — деньги инвестора», — сообщил губернатор.
По словам главы региона, на территории кампуса планируют построить спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и гостиницу. Моор отметил, что появление кампуса в прибрежной зоне создаст новый силуэт Тюмени. «Подписание соглашения с инвестором-концессионером позволит перейти к следующему шагу — проектированию и строительству межвузовского кампуса в Тюмени», — добавил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что тюменские власти нашли место для межвузовского кампуса. Его решили построить возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Для строительства межвузовского кампуса укрепят левый берег Туры.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.