27 июля 2023

В Перми за четверть миллиона рублей ищут перевозчика трупов

Пермская инфекционная больница объявила конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, каталка, морг, больница, паталого-анатомическое отделение
Тела умерших необходимо доставлять из городских больниц в патологоанатомические отделения Фото:

Пермская краевая клиническая инфекционная больница объявила конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших в патологоанатомические бюро. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 270 тысяч рублей.

«Предмет государственного заказа — эвакуация тела умершего в патологоанатомическое отделение. Количество — перевозок — 170. Начальная и максимальная цена контракта — 274 тысячи рублей», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что тела в патологоанатомические отделения нужно доставлять из четырех пермских больниц. Для оказания услуг подрядчик должен предоставить специализированную технику и обеспечить перевозку трупов санитарными бригадами, оснащенными средствами индивидуальной защиты и материалами для дезинфекции. При выявлении случаев особо опасной инфекции услуга по перевозке оказывается по согласованию с краевым управлением Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных трупов объявили власти Лысьвенского городского округа Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около 100 тысяч рублей.

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Пермская краевая клиническая инфекционная больница объявила конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших в патологоанатомические бюро. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 270 тысяч рублей. «Предмет государственного заказа — эвакуация тела умершего в патологоанатомическое отделение. Количество — перевозок — 170. Начальная и максимальная цена контракта — 274 тысячи рублей», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что тела в патологоанатомические отделения нужно доставлять из четырех пермских больниц. Для оказания услуг подрядчик должен предоставить специализированную технику и обеспечить перевозку трупов санитарными бригадами, оснащенными средствами индивидуальной защиты и материалами для дезинфекции. При выявлении случаев особо опасной инфекции услуга по перевозке оказывается по согласованию с краевым управлением Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных трупов объявили власти Лысьвенского городского округа Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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