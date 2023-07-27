В Перми за четверть миллиона рублей ищут перевозчика трупов

Пермская инфекционная больница объявила конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших

28 июля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Тела умерших необходимо доставлять из городских больниц в патологоанатомические отделения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермская краевая клиническая инфекционная больница объявила конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших в патологоанатомические бюро. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 270 тысяч рублей. «Предмет государственного заказа — эвакуация тела умершего в патологоанатомическое отделение. Количество — перевозок — 170. Начальная и максимальная цена контракта — 274 тысячи рублей», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что тела в патологоанатомические отделения нужно доставлять из четырех пермских больниц. Для оказания услуг подрядчик должен предоставить специализированную технику и обеспечить перевозку трупов санитарными бригадами, оснащенными средствами индивидуальной защиты и материалами для дезинфекции. При выявлении случаев особо опасной инфекции услуга по перевозке оказывается по согласованию с краевым управлением Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных трупов объявили власти Лысьвенского городского округа Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около 100 тысяч рублей.

Пермская краевая клиническая инфекционная больница объявила конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших в патологоанатомические бюро. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 270 тысяч рублей. «Предмет государственного заказа — эвакуация тела умершего в патологоанатомическое отделение. Количество — перевозок — 170. Начальная и максимальная цена контракта — 274 тысячи рублей», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что тела в патологоанатомические отделения нужно доставлять из четырех пермских больниц. Для оказания услуг подрядчик должен предоставить специализированную технику и обеспечить перевозку трупов санитарными бригадами, оснащенными средствами индивидуальной защиты и материалами для дезинфекции. При выявлении случаев особо опасной инфекции услуга по перевозке оказывается по согласованию с краевым управлением Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных трупов объявили власти Лысьвенского городского округа Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около 100 тысяч рублей.