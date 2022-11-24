В Пермском крае власти ищут перевозчика невостребованных трупов

25 ноября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Найденные невостребованные трупы подрядчик обязан доставлять в городской морг Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Лысьвенского городского округа (Пермский край) объявили конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных трупов в местный морг. Начальная и максимальная цена контракта — около 98 тысяч рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Местом оказания услуг по перевозке трупов с места нахождения в морг является вся территория округа. Исполнитель обязан осуществлять прием заявок от заказчика на перевозку невостребованных трупов круглосуточно с использованием мобильных средств связи. Необходимо выезжать на место событий круглосуточно, в течение 30 минут с момента получения заявки», — говорится в техзадании к госзакупке. Также уточняется, что подрядчик обязан доставлять найденные трупы в городской морг Лысьвы, вести журнал учета невостребованных тел и сообщать отчитываться о проделанной работе в полиции. Заказчиком услуг выступает окружное управление благоустройства и дорожной деятельности. Дата подведения итогов аукциона — 7 декабря 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают хоронить за 300 тысяч рублей человеческие кости. Конкурс на оказание такой услуги объявило краевое клиническое патолого-анатомическое бюро.

Власти Лысьвенского городского округа (Пермский край) объявили конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных трупов в местный морг. Начальная и максимальная цена контракта — около 98 тысяч рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Местом оказания услуг по перевозке трупов с места нахождения в морг является вся территория округа. Исполнитель обязан осуществлять прием заявок от заказчика на перевозку невостребованных трупов круглосуточно с использованием мобильных средств связи. Необходимо выезжать на место событий круглосуточно, в течение 30 минут с момента получения заявки», — говорится в техзадании к госзакупке. Также уточняется, что подрядчик обязан доставлять найденные трупы в городской морг Лысьвы, вести журнал учета невостребованных тел и сообщать отчитываться о проделанной работе в полиции. Заказчиком услуг выступает окружное управление благоустройства и дорожной деятельности. Дата подведения итогов аукциона — 7 декабря 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают хоронить за 300 тысяч рублей человеческие кости. Конкурс на оказание такой услуги объявило краевое клиническое патолого-анатомическое бюро.