В ХМАО за месяц взлетели цены на картошку

За месяц картошка подорожала почти на 30%
В Ханты-Мансийском автономном округе подорожал картофель. За месяц средняя стоимость килограмма в регионе подскочила почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.
«Средняя стоимость килограмма картофеля сейчас составляет 49,50 рублей. В конце июня цена была 38,17 рублей. Рост составил 29.6%», — следует из статистики ведомства.
Самый дорогой картофель сейчас продают в Белоярском, где килограмм стоит 63 рубля, согласно исследованию. А самый дешевый — в Нижневартовске. Здесь за килограмм в среднем просят 46 рублей.
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