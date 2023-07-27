27 июля 2023

В ХМАО за месяц взлетели цены на картошку

Цены на картофель в ХМАО за месяц выросли на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , овощи, торговля, продукты, картофель, картошка, опт, розница, оптовая
За месяц картошка подорожала почти на 30% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожал картофель. За месяц средняя стоимость килограмма в регионе подскочила почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Средняя стоимость килограмма картофеля сейчас составляет 49,50 рублей. В конце июня цена была 38,17 рублей. Рост составил 29.6%», — следует из статистики ведомства.

Самый дорогой картофель сейчас продают в Белоярском, где килограмм стоит 63 рубля, согласно исследованию. А самый дешевый — в Нижневартовске. Здесь за килограмм в среднем просят 46 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла стоимость мяса. Цены на говядину с начала года выросли на 10%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подорожал картофель. За месяц средняя стоимость килограмма в регионе подскочила почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость килограмма картофеля сейчас составляет 49,50 рублей. В конце июня цена была 38,17 рублей. Рост составил 29.6%», — следует из статистики ведомства. Самый дорогой картофель сейчас продают в Белоярском, где килограмм стоит 63 рубля, согласно исследованию. А самый дешевый — в Нижневартовске. Здесь за килограмм в среднем просят 46 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла стоимость мяса. Цены на говядину с начала года выросли на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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