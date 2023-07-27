В ХМАО за месяц взлетели цены на картошку

Цены на картофель в ХМАО за месяц выросли на 30%

28 июля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

За месяц картошка подорожала почти на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе подорожал картофель. За месяц средняя стоимость килограмма в регионе подскочила почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость килограмма картофеля сейчас составляет 49,50 рублей. В конце июня цена была 38,17 рублей. Рост составил 29.6%», — следует из статистики ведомства. Самый дорогой картофель сейчас продают в Белоярском, где килограмм стоит 63 рубля, согласно исследованию. А самый дешевый — в Нижневартовске. Здесь за килограмм в среднем просят 46 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла стоимость мяса. Цены на говядину с начала года выросли на 10%.

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожал картофель. За месяц средняя стоимость килограмма в регионе подскочила почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость килограмма картофеля сейчас составляет 49,50 рублей. В конце июня цена была 38,17 рублей. Рост составил 29.6%», — следует из статистики ведомства. Самый дорогой картофель сейчас продают в Белоярском, где килограмм стоит 63 рубля, согласно исследованию. А самый дешевый — в Нижневартовске. Здесь за килограмм в среднем просят 46 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросла стоимость мяса. Цены на говядину с начала года выросли на 10%.