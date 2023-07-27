27 июля 2023

Путин разрешил создать ОМОН в ЯНАО

В Ноябрьске власти создадут ОМОН «Ямал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, спецсредства, омон в доспехах, разгон беспорядков
В Ноябрьске появится отряд ОМОН «Ямал» Фото:

В Ноябрьске будет создано подразделение ОМОН «Ямал». Инициативу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Президент поддержал инициативу Дмитрия Артюхова о создании в Ноябрьске спецподразделения ОМОН „Ямал“ управления Росгвардии по ЯНАО. Сейчас ведется подбор помещения для дислокации силовиков, вскоре начнется формирование кадрового состава», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Одним из новых приоритетов губернатора стало обеспечение безопасности в регионе. Создание ноябрьского «Ямала», наряду с новоуренгойским «Севером», существенно повысит уровень поддержания правопорядка в регионе, считает Артюхов.

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В Ноябрьске будет создано подразделение ОМОН «Ямал». Инициативу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Президент поддержал инициативу Дмитрия Артюхова о создании в Ноябрьске спецподразделения ОМОН „Ямал“ управления Росгвардии по ЯНАО. Сейчас ведется подбор помещения для дислокации силовиков, вскоре начнется формирование кадрового состава», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Одним из новых приоритетов губернатора стало обеспечение безопасности в регионе. Создание ноябрьского «Ямала», наряду с новоуренгойским «Севером», существенно повысит уровень поддержания правопорядка в регионе, считает Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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