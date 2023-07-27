Путин разрешил создать ОМОН в ЯНАО

В Ноябрьске власти создадут ОМОН «Ямал»

В Ноябрьске появится отряд ОМОН «Ямал» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ноябрьске будет создано подразделение ОМОН «Ямал». Инициативу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Президент поддержал инициативу Дмитрия Артюхова о создании в Ноябрьске спецподразделения ОМОН „Ямал“ управления Росгвардии по ЯНАО. Сейчас ведется подбор помещения для дислокации силовиков, вскоре начнется формирование кадрового состава», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Одним из новых приоритетов губернатора стало обеспечение безопасности в регионе. Создание ноябрьского «Ямала», наряду с новоуренгойским «Севером», существенно повысит уровень поддержания правопорядка в регионе, считает Артюхов.