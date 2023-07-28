Тюменские базы отдыха устроят вечеринки в честь Дня города

28 июля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

На территории популярных среди тюменцев мест пройдут шоу мыльных пузырей и пенная дискотека Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские базы отдыха планируют устроить вечеринки 29 июля в честь Дня города. На территории популярных среди тюменцев мест пройдут шоу мыльных пузырей, пенная дискотека и мастер-классы. Об этом URA.RU сообщили представители нескольких баз отдыха. «Уже эти выходные отмечаем День города! Мы подготовили насыщенную программу как для детей, так и для взрослых! 29 июля в субботу в 11:00 — аквагрим, сладкая вата (бесплатно); в 12:00 — DJ Set и развлекательная программа», — сообщили в группе пляжного клуба Lipovoe в соцсети «ВКонтакте». Также 29 июля здесь пройдут мастер-классы в летнем баре и пенная вечеринка. Как сообщили URA.RU в пляжном клубе, чтобы попасть на праздничную программу, необходимо приехать и оплатить вход в размере 1000 рублей с человека. Бесплатный вход действует для детей до семи лет, для детей до 12 лет действует 50% скидка. Также вечеринка пройдет на базе отдыха «Верхний бор». Здесь в 14:00 выступит цирковая студия, а также состоится шоу мыльных пузырей и пенная дискотека. Вечером выступит кавер-дуэт и пройдет конкурс. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо заплатить за вход на территорию 380 рублей с человека, дети до шести лет проходят бесплатно.

Тюменские базы отдыха планируют устроить вечеринки 29 июля в честь Дня города. На территории популярных среди тюменцев мест пройдут шоу мыльных пузырей, пенная дискотека и мастер-классы. Об этом URA.RU сообщили представители нескольких баз отдыха. «Уже эти выходные отмечаем День города! Мы подготовили насыщенную программу как для детей, так и для взрослых! 29 июля в субботу в 11:00 — аквагрим, сладкая вата (бесплатно); в 12:00 — DJ Set и развлекательная программа», — сообщили в группе пляжного клуба Lipovoe в соцсети «ВКонтакте». Также 29 июля здесь пройдут мастер-классы в летнем баре и пенная вечеринка. Как сообщили URA.RU в пляжном клубе, чтобы попасть на праздничную программу, необходимо приехать и оплатить вход в размере 1000 рублей с человека. Бесплатный вход действует для детей до семи лет, для детей до 12 лет действует 50% скидка. Также вечеринка пройдет на базе отдыха «Верхний бор». Здесь в 14:00 выступит цирковая студия, а также состоится шоу мыльных пузырей и пенная дискотека. Вечером выступит кавер-дуэт и пройдет конкурс. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо заплатить за вход на территорию 380 рублей с человека, дети до шести лет проходят бесплатно.