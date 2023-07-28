Сотрудники «Курганмашзавода» изучают уязвимости западной техники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Специалисты КМЗ изучают слабые места на западной бронетехнике Фото:

Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» изучают уязвимости западной техники, взятой в качестве трофеев в зоне спецоперации на Украине. Информация об этом сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка».

«Сотрудники „Курганмашзавода“ изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин», — говорится в посте. Среди них есть трофейная техника из Франции, Германии и США. Все полученные знания в ходе изучения боевых машин западного образца специалисты используют по назначению.

Сотрудник КМЗ изучают слабые и сильные стороны западной бронетехники.которую захватили как трофеи
Сотрудник КМЗ изучают слабые и сильные стороны западной бронетехники.которую захватили как трофеи
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» изучают уязвимости западной техники, взятой в качестве трофеев в зоне спецоперации на Украине. Информация об этом сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка». «Сотрудники „Курганмашзавода“ изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин», — говорится в посте. Среди них есть трофейная техника из Франции, Германии и США. Все полученные знания в ходе изучения боевых машин западного образца специалисты используют по назначению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...