Специалисты КМЗ изучают слабые места на западной бронетехнике
Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» изучают уязвимости западной техники, взятой в качестве трофеев в зоне спецоперации на Украине. Информация об этом сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка».
«Сотрудники „Курганмашзавода“ изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин», — говорится в посте. Среди них есть трофейная техника из Франции, Германии и США. Все полученные знания в ходе изучения боевых машин западного образца специалисты используют по назначению.
Сотрудник КМЗ изучают слабые и сильные стороны западной бронетехники.которую захватили как трофеи
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