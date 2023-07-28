Специалисты КМЗ изучают слабые места на западной бронетехнике Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Сотрудники оборонного предприятия «Курганмашзавод» изучают уязвимости западной техники, взятой в качестве трофеев в зоне спецоперации на Украине. Информация об этом сообщается в telegram-канале структуры Ростеха «Высокоточка».

«Сотрудники „Курганмашзавода“ изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин», — говорится в посте. Среди них есть трофейная техника из Франции, Германии и США. Все полученные знания в ходе изучения боевых машин западного образца специалисты используют по назначению.