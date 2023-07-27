27 июля 2023

Куйвашев дал важную установку чиновникам горевшей Шайдурихи

В Шайдурихе отремонтируют дороги и построят детскую площадку
© Служба новостей «URA.RU»
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Партконференция «Единой России». Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев поручил восстановить дороги в сгоревшем селе Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 июля посетил село Шайдуриха, где несколько недель назад произошел мощный пожар, уничтоживший почти полсотни домов. Глава региона поручил местным чиновникам благоустроить населенный пункт.

«На следующей неделе сюда приедут строители, будут исходя из кадастровых данных определять „посадку“ домов. Строить будем по той же технологии, которую сейчас применяем в Таежном», — цитирует Куйвашева департамент информполитики.

Глава региона поручил местным властям привести село в порядок. Он сказал, что в первую очередь нужно восстановить жилье. Параллельно нужно отремонтировать дороги и благоустроить территорию.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 июля посетил село Шайдуриха, где несколько недель назад произошел мощный пожар, уничтоживший почти полсотни домов. Глава региона поручил местным чиновникам благоустроить населенный пункт. «На следующей неделе сюда приедут строители, будут исходя из кадастровых данных определять „посадку“ домов. Строить будем по той же технологии, которую сейчас применяем в Таежном», — цитирует Куйвашева департамент информполитики. Глава региона поручил местным властям привести село в порядок. Он сказал, что в первую очередь нужно восстановить жилье. Параллельно нужно отремонтировать дороги и благоустроить территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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