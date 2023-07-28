Губернатор Голубев: в центре Таганрога взорвалась ракета

В центре Таганрога предположительно взорвалась ракета, заявил Василий Голубев
Возле кафе «Чехов сад» в центре Таганрога произошел взрыв предположительно ракеты. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В центре Таганрога у кафе „Чехов сад“ взорвалась предположительно ракета», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели. Информация о погибших отсутствует, однако есть несколько пострадавших с легкими ранениями от разбившихся стекол. Бригады скорой помощи были вызваны для оказания помощи пострадавшим. Подробности и информация об ущербе уточняются, заключил Голубев.
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