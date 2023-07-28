Baza: в Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» 28 июля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 + В Ростове-на-Дону полицейским приказали следить за воздушным пространством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге (Ростовская область). Полицейским приказано наблюдать за воздушным пространством. «В Ростове-на-Дону введен план „Воздушная тревога“. <…> Полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство», — передают авторы telegram-канала Baza. Все результаты наблюдений необходимо описывать в журнале. URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области. Ответ ожидается. Украина два раза ударила по Ростовской области при помощи ракет. Обломки первой попали по Таганрогу. Вторая попала в село в области. В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге (Ростовская область). Полицейским приказано наблюдать за воздушным пространством. «В Ростове-на-Дону введен план „Воздушная тревога“. <…> Полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство», — передают авторы telegram-канала Baza. Все результаты наблюдений необходимо описывать в журнале. URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области. Ответ ожидается. Украина два раза ударила по Ростовской области при помощи ракет. Обломки первой попали по Таганрогу. Вторая попала в село в области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям