Baza: в Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога»

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В Ростове-на-Дону полицейским приказали следить за воздушным пространством Фото:
новость из сюжета
В Таганроге взорвалась ракета

В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге (Ростовская область). Полицейским приказано наблюдать за воздушным пространством.

«В Ростове-на-Дону введен план „Воздушная тревога“. <…> Полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство», — передают авторы telegram-канала Baza. Все результаты наблюдений необходимо описывать в журнале.

URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области. Ответ ожидается.

Украина два раза ударила по Ростовской области при помощи ракет. Обломки первой попали по Таганрогу. Вторая попала в село в области.

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В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге (Ростовская область). Полицейским приказано наблюдать за воздушным пространством. «В Ростове-на-Дону введен план „Воздушная тревога“. <…> Полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство», — передают авторы telegram-канала Baza. Все результаты наблюдений необходимо описывать в журнале. URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области. Ответ ожидается. Украина два раза ударила по Ростовской области при помощи ракет. Обломки первой попали по Таганрогу. Вторая попала в село в области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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