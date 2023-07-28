28 июля 2023

Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский сообщил, что произошло попадание в здание СБУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Днепре в результате взрыва повреждено здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ», — написал президент в telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы.

В начале июля российская армия наносила удар по зданию СБУ в Сумах. Атака совершена с помощью БПЛА.

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В Днепре в результате взрыва повреждено здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ», — написал президент в telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы. В начале июля российская армия наносила удар по зданию СБУ в Сумах. Атака совершена с помощью БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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