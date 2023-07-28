Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

29 июля 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Зеленский сообщил, что произошло попадание в здание СБУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Днепре в результате взрыва повреждено здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ», — написал президент в telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы. В начале июля российская армия наносила удар по зданию СБУ в Сумах. Атака совершена с помощью БПЛА.

В Днепре в результате взрыва повреждено здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ», — написал президент в telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы. В начале июля российская армия наносила удар по зданию СБУ в Сумах. Атака совершена с помощью БПЛА.