Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

Зеленский сообщил, что произошло попадание в здание СБУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Днепре в результате взрыва повреждено здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ», — написал президент в telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы.
В начале июля российская армия наносила удар по зданию СБУ в Сумах. Атака совершена с помощью БПЛА.
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