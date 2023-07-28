Пассажирам придется ждать рейс пять часов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета авиакомпании Smartavia в Сочи на пять часов. Лайнер, согласно онлайн-табло, должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:40, однако рейс 5N-1858 перенесли на 08:25.

«Рейс 5N-1858 перенесен. Лайнер из Екатеринбурга в Сочи вылетит в 08:25», — следует из данных онлайн-табло на сайте Кольцово.

Точная причина задержки самолета на сайте Кольцово не указана. На сайте аэропорта Сочи ее также нет. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Smartavia. Ответ на момент публикации не поступил. В соцсетях отмечают, что рейс могли перенести из-за ухудшения метеоусловий в районе аэропорта Сочи.

В Сочи днем 28 июля 13 лайнеров из-за сильного ветра отправили на запасной аэродром в Минеральные воды. В городе было объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 июля. Вечером лайнеры вернулись в аэропорт Сочи, сообщили в пресс-службе воздушной гавани в соцсети «ВКонтакте».