Немецкий генерал назвал причину больших потерь ВСУ вне поля боя

Немецкий генерал Фрейдинг: ВСУ несут большие потери из-за российских мин

Разминирование — самый кровавый процесс украинского настулпения, отметил= Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обезвреживание российских мин — самый кровавый процесс во время украинского наступления. Постоянное разминирование рушит военные принцы, которых придерживаются страны НАТО. Об этом заявил немецкий бригадный генерал, глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг.

«Это „вскрытие“ обороняемого русскими района в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей. Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную», — заявил Кристиан Фрейдинг, его слова приводит T-online . Он также отметил, что в странах НАТО действует иной подход к разминированию. Если солдаты видят масштабные минные заграждения, то они переходят к другому участку фронта.

Фрейдинг поделился, что многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены. Такое случилось в первые дни контрнаступления, когда украинские солдаты впервые столкнулись с минными полями. По информации Фрейдинга, армия России заминировала площадь, которая равна примерно половине территории всей Германии.

Ранее газета Financial Times сообщала, что российские мины оказывают сильнейшее психологическое давление. Дело в том, что они минные поля большие, а армия Украины еще не смогла их перейти по всей линии фронта. По информации президента России Владимира Путина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за все время контрнаступления около 26 тысяч военных.