В Челябинске задержан рецидивист, который похищал велосипеды из подъездов

Полиция в Челябинске задержала ранее судимого мужчину, который похищал велосипеды из подъездов жилых домов. Ущерб от его действий составил порядка 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«В полицию поступили заявления от жителей Челябинска о краже велосипедов из подъездов домов. Подозреваемый, не работающий ранее судимый местный житель 1995 года рождения, был задержан полицейскими и доставлен в районный отдел. Общая сумма ущерба от его действий составила порядка 100 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства.
Мужчина подозревается в кражах велосипедов в Центральном и Курчатовском районах Челябинска. Возбуждено уголовное дело.
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