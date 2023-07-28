28 июля 2023

В Челябинске задержан рецидивист, который похищал велосипеды из подъездов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина уводил велосипеды из подъездов в двух районах города Фото:

Полиция в Челябинске задержала ранее судимого мужчину, который похищал велосипеды из подъездов жилых домов. Ущерб от его действий составил порядка 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В полицию поступили заявления от жителей Челябинска о краже велосипедов из подъездов домов. Подозреваемый, не работающий ранее судимый местный житель 1995 года рождения, был задержан полицейскими и доставлен в районный отдел. Общая сумма ущерба от его действий составила порядка 100 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства.

Мужчина подозревается в кражах велосипедов в Центральном и Курчатовском районах Челябинска. Возбуждено уголовное дело.

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Полиция в Челябинске задержала ранее судимого мужчину, который похищал велосипеды из подъездов жилых домов. Ущерб от его действий составил порядка 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию поступили заявления от жителей Челябинска о краже велосипедов из подъездов домов. Подозреваемый, не работающий ранее судимый местный житель 1995 года рождения, был задержан полицейскими и доставлен в районный отдел. Общая сумма ущерба от его действий составила порядка 100 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Мужчина подозревается в кражах велосипедов в Центральном и Курчатовском районах Челябинска. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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