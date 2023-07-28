В Челябинске задержан рецидивист, который похищал велосипеды из подъездов

29 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Мужчина уводил велосипеды из подъездов в двух районах города Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция в Челябинске задержала ранее судимого мужчину, который похищал велосипеды из подъездов жилых домов. Ущерб от его действий составил порядка 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию поступили заявления от жителей Челябинска о краже велосипедов из подъездов домов. Подозреваемый, не работающий ранее судимый местный житель 1995 года рождения, был задержан полицейскими и доставлен в районный отдел. Общая сумма ущерба от его действий составила порядка 100 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Мужчина подозревается в кражах велосипедов в Центральном и Курчатовском районах Челябинска. Возбуждено уголовное дело.

Полиция в Челябинске задержала ранее судимого мужчину, который похищал велосипеды из подъездов жилых домов. Ущерб от его действий составил порядка 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию поступили заявления от жителей Челябинска о краже велосипедов из подъездов домов. Подозреваемый, не работающий ранее судимый местный житель 1995 года рождения, был задержан полицейскими и доставлен в районный отдел. Общая сумма ущерба от его действий составила порядка 100 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Мужчина подозревается в кражах велосипедов в Центральном и Курчатовском районах Челябинска. Возбуждено уголовное дело.