Путин похвалил Беглова за подготовку саммита «Россия — Африка»

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Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами африканских стран. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин высоко оценил организацию саммита Фото:
новость из сюжета
В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Вклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в организацию саммита «Россия-Африка» был высоко оценен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Президент высоко оценивает уровень подготовки саммита. Он же не заключался только во встречах в верхах, на полях саммита проходили различные мероприятия», — заявил Дмитрий Песков, комментируя роль Александра Беглова в организации саммита в Санкт-Петербурге, передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что на саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников.

Такие саммиты будут теперь проходить каждые три года. Это закреплено в декларации.

Африканские лидеры не жаловались на дождливую погоду в Санкт-Петербурге. Наоборот, они были поражены уровнем организации заседания, заключил Дмитрий Песков.

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Вклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в организацию саммита «Россия-Африка» был высоко оценен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент высоко оценивает уровень подготовки саммита. Он же не заключался только во встречах в верхах, на полях саммита проходили различные мероприятия», — заявил Дмитрий Песков, комментируя роль Александра Беглова в организации саммита в Санкт-Петербурге, передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что на саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников. Такие саммиты будут теперь проходить каждые три года. Это закреплено в декларации. Африканские лидеры не жаловались на дождливую погоду в Санкт-Петербурге. Наоборот, они были поражены уровнем организации заседания, заключил Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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