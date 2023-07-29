Путин похвалил Беглова за подготовку саммита «Россия — Африка»

29 июля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Путин высоко оценил организацию саммита Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Вклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в организацию саммита «Россия-Африка» был высоко оценен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент высоко оценивает уровень подготовки саммита. Он же не заключался только во встречах в верхах, на полях саммита проходили различные мероприятия», — заявил Дмитрий Песков, комментируя роль Александра Беглова в организации саммита в Санкт-Петербурге, передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что на саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников. Такие саммиты будут теперь проходить каждые три года. Это закреплено в декларации. Африканские лидеры не жаловались на дождливую погоду в Санкт-Петербурге. Наоборот, они были поражены уровнем организации заседания, заключил Дмитрий Песков.

Вклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в организацию саммита «Россия-Африка» был высоко оценен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент высоко оценивает уровень подготовки саммита. Он же не заключался только во встречах в верхах, на полях саммита проходили различные мероприятия», — заявил Дмитрий Песков, комментируя роль Александра Беглова в организации саммита в Санкт-Петербурге, передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что на саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников. Такие саммиты будут теперь проходить каждые три года. Это закреплено в декларации. Африканские лидеры не жаловались на дождливую погоду в Санкт-Петербурге. Наоборот, они были поражены уровнем организации заседания, заключил Дмитрий Песков.