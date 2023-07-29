Путин похвалил Беглова за подготовку саммита «Россия — Африка»

Вклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в организацию саммита «Россия-Африка» был высоко оценен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Президент высоко оценивает уровень подготовки саммита. Он же не заключался только во встречах в верхах, на полях саммита проходили различные мероприятия», — заявил Дмитрий Песков, комментируя роль Александра Беглова в организации саммита в Санкт-Петербурге, передает корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что на саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников.
Такие саммиты будут теперь проходить каждые три года. Это закреплено в декларации.
Африканские лидеры не жаловались на дождливую погоду в Санкт-Петербурге. Наоборот, они были поражены уровнем организации заседания, заключил Дмитрий Песков.
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