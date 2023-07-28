Бастрыкин приказал проверить аварийный дом в Перми

29 июля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил проверить соблюдение прав жильцов в аварийном доме в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом № 94 на Комсомольском проспекте в Перми, на который жалуются его жильцы. Информация об этом опубликована в группе Следственного комитета Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте». «Жильцы дома № 94 на Комсомольском проспекте живут в непригодных помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, здание разрушается. Несмотря на признание дома аварийным, он до сих пор не расселен, проживание в таких условиях может создавать угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в посте. По данным ведомства, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину проверить соблюдение прав жильцов аварийного дома. О результатах проверки будет отправлен доклад председателю СКР. Ранее сотрудники следственного комитета в Перми начали проверку условий жизни владельцев квартир в доме № 94 по Комсомольскому проспекту. Дом в 2022 году признан аварийным, мэрия предложила жильцам съехать. В СКР заподозрили нарушение жилищных прав граждан.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом № 94 на Комсомольском проспекте в Перми, на который жалуются его жильцы. Информация об этом опубликована в группе Следственного комитета Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте». «Жильцы дома № 94 на Комсомольском проспекте живут в непригодных помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, здание разрушается. Несмотря на признание дома аварийным, он до сих пор не расселен, проживание в таких условиях может создавать угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в посте. По данным ведомства, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину проверить соблюдение прав жильцов аварийного дома. О результатах проверки будет отправлен доклад председателю СКР. Ранее сотрудники следственного комитета в Перми начали проверку условий жизни владельцев квартир в доме № 94 по Комсомольскому проспекту. Дом в 2022 году признан аварийным, мэрия предложила жильцам съехать. В СКР заподозрили нарушение жилищных прав граждан.