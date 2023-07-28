28 июля 2023

Бастрыкин приказал проверить аварийный дом в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборг. Пермь, старый дом, флаг ссср, аварийное жилье, ветхий балкон
Бастрыкин поручил проверить соблюдение прав жильцов в аварийном доме в Перми Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом № 94 на Комсомольском проспекте в Перми, на который жалуются его жильцы. Информация об этом опубликована в группе Следственного комитета Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».

«Жильцы дома № 94 на Комсомольском проспекте живут в непригодных помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, здание разрушается. Несмотря на признание дома аварийным, он до сих пор не расселен, проживание в таких условиях может создавать угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в посте.

По данным ведомства, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину проверить соблюдение прав жильцов аварийного дома. О результатах проверки будет отправлен доклад председателю СКР.

Ранее сотрудники следственного комитета в Перми начали проверку условий жизни владельцев квартир в доме № 94 по Комсомольскому проспекту. Дом в 2022 году признан аварийным, мэрия предложила жильцам съехать. В СКР заподозрили нарушение жилищных прав граждан.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом № 94 на Комсомольском проспекте в Перми, на который жалуются его жильцы. Информация об этом опубликована в группе Следственного комитета Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте». «Жильцы дома № 94 на Комсомольском проспекте живут в непригодных помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, здание разрушается. Несмотря на признание дома аварийным, он до сих пор не расселен, проживание в таких условиях может создавать угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в посте. По данным ведомства, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину проверить соблюдение прав жильцов аварийного дома. О результатах проверки будет отправлен доклад председателю СКР. Ранее сотрудники следственного комитета в Перми начали проверку условий жизни владельцев квартир в доме № 94 по Комсомольскому проспекту. Дом в 2022 году признан аварийным, мэрия предложила жильцам съехать. В СКР заподозрили нарушение жилищных прав граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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