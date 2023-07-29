Депутат Госдумы предложил украинской саблистке Харлан сменить род деятельности

29 июля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Для того, чтобы насолить России готовы менять спортивные правила, сказал Амир Хамитов Фото: Пресс-служба Государственной Думы Украинской спортсменке Ольге Харлан, отказавшей пожимать руку россиянке Анне Смирновой, лучше сменить род деятельности, если она неспособна себя контролировать из-за собственных политических неудач и агрессии. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуры и спорту Амир Хамитов. «Здесь можно вспомнить и о геополитической ситуации, которая чем дальше, тем больше складывается далеко не в пользу Украины и ее покровителей, и о нюансах биографии самой Харлан, которая в свое время не смогла пройти в Верховную Раду. Но ведь спортсменки находились на чемпионате, а не на политических дебатах. Если ты настолько не можешь себя контролировать, что собственные карьерные неудачи, помноженные на пропагандистскую агрессию, становятся важнее профессионализма, значит, пора не направлять саблю на соперника, а отложить ее подальше и заняться чем-нибудь другим», — сказал Амир Хамитов. Он осудил, что поведение Харлан не повлекло никаких последствий. «Когда вместо красивого спортивного события устраиваются такие вот позорные „танцы с саблями“ — это означает, что спортивные правила, как и сам спорт как таковой, для этих деятелей не имеют никакого значения. Видимо, ненависть к России уже достигла таких масштабов, что сама необходимость общения с нами приводит их в бешенство. Разумеется, никаких нарушений в поведении Харлан никто не усмотрел. А если бы она набросилась на Смирнову с кулаками, все бы тоже сказали, что так и надо? Напомню, что российских спортсменов не пускают на соревнования, вообще не трудясь находить какие-либо поводы, просто по признаку гражданства. Здесь же в угоду антироссийским силам собираются даже менять регламент», — подчеркнул депутат. Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы украинка отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту. Затем стало известно о дисквалификации украинской спортсменки. Международная федерация фехтования (FIE) решила отменить рукопожатия после этого скандала, а Харлан предоставили дополнительную лицензию, чтобы она в любом случае смогла квалифицироваться на Олимпиаду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинской спортсменке Ольге Харлан, отказавшей пожимать руку россиянке Анне Смирновой, лучше сменить род деятельности, если она неспособна себя контролировать из-за собственных политических неудач и агрессии. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуры и спорту Амир Хамитов. «Здесь можно вспомнить и о геополитической ситуации, которая чем дальше, тем больше складывается далеко не в пользу Украины и ее покровителей, и о нюансах биографии самой Харлан, которая в свое время не смогла пройти в Верховную Раду. Но ведь спортсменки находились на чемпионате, а не на политических дебатах. Если ты настолько не можешь себя контролировать, что собственные карьерные неудачи, помноженные на пропагандистскую агрессию, становятся важнее профессионализма, значит, пора не направлять саблю на соперника, а отложить ее подальше и заняться чем-нибудь другим», — сказал Амир Хамитов. Он осудил, что поведение Харлан не повлекло никаких последствий. «Когда вместо красивого спортивного события устраиваются такие вот позорные „танцы с саблями“ — это означает, что спортивные правила, как и сам спорт как таковой, для этих деятелей не имеют никакого значения. Видимо, ненависть к России уже достигла таких масштабов, что сама необходимость общения с нами приводит их в бешенство. Разумеется, никаких нарушений в поведении Харлан никто не усмотрел. А если бы она набросилась на Смирнову с кулаками, все бы тоже сказали, что так и надо? Напомню, что российских спортсменов не пускают на соревнования, вообще не трудясь находить какие-либо поводы, просто по признаку гражданства. Здесь же в угоду антироссийским силам собираются даже менять регламент», — подчеркнул депутат. Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы украинка отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту. Затем стало известно о дисквалификации украинской спортсменки. Международная федерация фехтования (FIE) решила отменить рукопожатия после этого скандала, а Харлан предоставили дополнительную лицензию, чтобы она в любом случае смогла квалифицироваться на Олимпиаду.