Депутат Госдумы предложил украинской саблистке Харлан сменить род деятельности

Украинской спортсменке Ольге Харлан, отказавшей пожимать руку россиянке Анне Смирновой, лучше сменить род деятельности, если она неспособна себя контролировать из-за собственных политических неудач и агрессии. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуры и спорту Амир Хамитов.
«Здесь можно вспомнить и о геополитической ситуации, которая чем дальше, тем больше складывается далеко не в пользу Украины и ее покровителей, и о нюансах биографии самой Харлан, которая в свое время не смогла пройти в Верховную Раду. Но ведь спортсменки находились на чемпионате, а не на политических дебатах. Если ты настолько не можешь себя контролировать, что собственные карьерные неудачи, помноженные на пропагандистскую агрессию, становятся важнее профессионализма, значит, пора не направлять саблю на соперника, а отложить ее подальше и заняться чем-нибудь другим», — сказал Амир Хамитов.
Он осудил, что поведение Харлан не повлекло никаких последствий. «Когда вместо красивого спортивного события устраиваются такие вот позорные „танцы с саблями“ — это означает, что спортивные правила, как и сам спорт как таковой, для этих деятелей не имеют никакого значения. Видимо, ненависть к России уже достигла таких масштабов, что сама необходимость общения с нами приводит их в бешенство. Разумеется, никаких нарушений в поведении Харлан никто не усмотрел. А если бы она набросилась на Смирнову с кулаками, все бы тоже сказали, что так и надо? Напомню, что российских спортсменов не пускают на соревнования, вообще не трудясь находить какие-либо поводы, просто по признаку гражданства. Здесь же в угоду антироссийским силам собираются даже менять регламент», — подчеркнул депутат.
Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы украинка отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту. Затем стало известно о дисквалификации украинской спортсменки. Международная федерация фехтования (FIE) решила отменить рукопожатия после этого скандала, а Харлан предоставили дополнительную лицензию, чтобы она в любом случае смогла квалифицироваться на Олимпиаду.
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