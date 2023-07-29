Путин рассказал, как Африка воспринимает Украину

Владимир Путин считает, что Африка помнит Украину как часть Советского Союза
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Африка искренне хочет прекращения конфликта на Украине, помня ее как часть Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Африка хочет, чтобы конфликт на Украине закончился. Страна помнит Украину по-доброму как часть Советского Союза», — передает ТАСС слова Путина.
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