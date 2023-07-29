29 июля 2023

Путин рассказал, как Африка воспринимает Украину

Путин: Африка помнит Украину как часть Советского Союза
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Владимир Путин считает, что Африка помнит Украину как часть Советского Союза Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Африка искренне хочет прекращения конфликта на Украине, помня ее как часть Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Африка хочет, чтобы конфликт на Украине закончился. Страна помнит Украину по-доброму как часть Советского Союза», — передает ТАСС слова Путина.

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Африка искренне хочет прекращения конфликта на Украине, помня ее как часть Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Африка хочет, чтобы конфликт на Украине закончился. Страна помнит Украину по-доброму как часть Советского Союза», — передает ТАСС слова Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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