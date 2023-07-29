Путин: у Москвы были договоренности с Анкарой по батальону «Азов»*

Владимир Путин прокомментировал договоренность по боевикам запрещенного нацбатальона
У России были договоренности с Турцией в отношении боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции для журналистов.
«Договоренности с Турцией насчет нахождения там боевиков „Азова“* были», — сказал Владимир Путин, передает ТАСС. От прочих комментариев по этому вопросу глава государства отказался.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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