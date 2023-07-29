29 июля 2023

Путин: у Москвы были договоренности с Анкарой по батальону «Азов»*

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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин прокомментировал договоренность по боевикам запрещенного нацбатальона Фото:

У России были договоренности с Турцией в отношении боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции для журналистов.

«Договоренности с Турцией насчет нахождения там боевиков „Азова“* были», — сказал Владимир Путин, передает ТАСС. От прочих комментариев по этому вопросу глава государства отказался.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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У России были договоренности с Турцией в отношении боевиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции для журналистов. «Договоренности с Турцией насчет нахождения там боевиков „Азова“* были», — сказал Владимир Путин, передает ТАСС. От прочих комментариев по этому вопросу глава государства отказался. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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