В Казани порывы ветра достигают 30 метров в секунду (архивное фото)
В Казани начался сильный ураган. Он сносит провода ЛЭП, дачные постройки и части деревьев. Об этом сообщает SHOT.
«Мощный ураган в Казани сносит буквально все на своем пути. Сильный ветер не щадит заборы, мусорки, провода ЛЭП, ветки деревьев и даже некоторые дачные постройки», — пишет telegram-канал.
Там уточнили, что порывы ветра из-за урагана достигают 30 м/c. Местных жителей попросили оставаться дома, а синоптики уточняют, что ураган будет бушевать до утра 30 июля.
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