В Казани начался мощный ураган. Видео

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Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
В Казани порывы ветра достигают 30 метров в секунду (архивное фото) Фото:

В Казани начался сильный ураган. Он сносит провода ЛЭП, дачные постройки и части деревьев. Об этом сообщает SHOT.

«Мощный ураган в Казани сносит буквально все на своем пути. Сильный ветер не щадит заборы, мусорки, провода ЛЭП, ветки деревьев и даже некоторые дачные постройки», — пишет telegram-канал.

Там уточнили, что порывы ветра из-за урагана достигают 30 м/c. Местных жителей попросили оставаться дома, а синоптики уточняют, что ураган будет бушевать до утра 30 июля.

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В Казани начался сильный ураган. Он сносит провода ЛЭП, дачные постройки и части деревьев. Об этом сообщает SHOT. «Мощный ураган в Казани сносит буквально все на своем пути. Сильный ветер не щадит заборы, мусорки, провода ЛЭП, ветки деревьев и даже некоторые дачные постройки», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что порывы ветра из-за урагана достигают 30 м/c. Местных жителей попросили оставаться дома, а синоптики уточняют, что ураган будет бушевать до утра 30 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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