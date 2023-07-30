ВСУ ударили по Брянской области, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области. В результате атаки пострадали две женщины, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины», —
Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в районную больницу и оказывают им медицинскую помощь. Также, по его словам, на территории комплекса есть разрушения и возгорания. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщал об упавшем беспилотнике на жилой дом в Брянской области. Также глава региона заявлял, что обломками украинской ракеты была разрушена пилорама в поселке Бытошь.
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