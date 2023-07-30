ВСУ ударили по Брянской области, есть пострадавшие

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Свинокомплекс Уральский ФОТО Сибирская Аграрная Группа
ВСУ атаковали свинокомплекс в Брянской области Фото:

ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области. В результате атаки пострадали две женщины, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в районную больницу и оказывают им медицинскую помощь. Также, по его словам, на территории комплекса есть разрушения и возгорания. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщал об упавшем беспилотнике на жилой дом в Брянской области. Также глава региона заявлял, что обломками украинской ракеты была разрушена пилорама в поселке Бытошь.

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ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области. В результате атаки пострадали две женщины, сообщил глава региона Александр Богомаз. «ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в районную больницу и оказывают им медицинскую помощь. Также, по его словам, на территории комплекса есть разрушения и возгорания. На месте происшествия работают экстренные службы. Ранее Богомаз сообщал об упавшем беспилотнике на жилой дом в Брянской области. Также глава региона заявлял, что обломками украинской ракеты была разрушена пилорама в поселке Бытошь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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