Под Первоуральском в ДТП погибли два человека, девять госпитализированы. Фото

30 июля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

В аварии погиб ребенок, еще четверо детей доставлены в больницу с травмами Фото: Анна Майорова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) водитель иномарки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, девять получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «Около 15:00 на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Honda Fit уснул за рулем, потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda. В результате аварии погибли два пассажира Honda, в том числе ребенок. Еще девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинпекции региона. Личности участников аварии устанавливаются. За рулем Honda находился мужчина 1988 года рождения. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне автомобиля находились шесть человек, что является нарушением. Водитель второй иномарки ехал с семьей на озеро, в салоне находились двое взрослых и трое детей. В районе места аварии организовано однополосное движение в каждую сторону. Госавтоинспекция Свердловской области Госавтоинспекция Свердловской области

В Первоуральске (Свердловская область) водитель иномарки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, девять получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «Около 15:00 на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Honda Fit уснул за рулем, потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda. В результате аварии погибли два пассажира Honda, в том числе ребенок. Еще девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинпекции региона. Личности участников аварии устанавливаются. За рулем Honda находился мужчина 1988 года рождения. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне автомобиля находились шесть человек, что является нарушением. Водитель второй иномарки ехал с семьей на озеро, в салоне находились двое взрослых и трое детей. В районе места аварии организовано однополосное движение в каждую сторону.