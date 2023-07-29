29 июля 2023
28 июля 2023

Под Первоуральском в ДТП погибли два человека, девять госпитализированы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии погиб ребенок, еще четверо детей доставлены в больницу с травмами Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) водитель иномарки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, девять получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

«Около 15:00 на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Honda Fit уснул за рулем, потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda. В результате аварии погибли два пассажира Honda, в том числе ребенок. Еще девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинпекции региона.

Личности участников аварии устанавливаются. За рулем Honda находился мужчина 1988 года рождения. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне автомобиля находились шесть человек, что является нарушением. Водитель второй иномарки ехал с семьей на озеро, в салоне находились двое взрослых и трое детей. В районе места аварии организовано однополосное движение в каждую сторону.

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В Первоуральске (Свердловская область) водитель иномарки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, девять получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «Около 15:00 на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Honda Fit уснул за рулем, потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda. В результате аварии погибли два пассажира Honda, в том числе ребенок. Еще девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинпекции региона. Личности участников аварии устанавливаются. За рулем Honda находился мужчина 1988 года рождения. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне автомобиля находились шесть человек, что является нарушением. Водитель второй иномарки ехал с семьей на озеро, в салоне находились двое взрослых и трое детей. В районе места аварии организовано однополосное движение в каждую сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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