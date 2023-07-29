В Первоуральске (Свердловская область) водитель иномарки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, девять получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.
«Около 15:00 на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Honda Fit уснул за рулем, потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda. В результате аварии погибли два пассажира Honda, в том числе ребенок. Еще девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинпекции региона.
Личности участников аварии устанавливаются. За рулем Honda находился мужчина 1988 года рождения. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне автомобиля находились шесть человек, что является нарушением. Водитель второй иномарки ехал с семьей на озеро, в салоне находились двое взрослых и трое детей. В районе места аварии организовано однополосное движение в каждую сторону.
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