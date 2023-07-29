29 июля 2023
28 июля 2023

Охрана избила дубинками посетителей кафе в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, чоп, униформа, охранник, спецсредства, чоповец, наручники, охрана
Пострадавшие утверждают, что представители ЧОП полчаса избивали их дубинками Фото:

В Челябинске посетители кафе «Солнце» заявили, что их избили сотрудники частного охранного предприятия «Варяг». Пострадавшие написали заявление в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Компания челябинцев во время празднования дня рождения в кафе „Солнце“ в Ленинском районе повздорила с охранником, который вызвал подмогу — сотрудников охранного предприятия „Варяг“. Бойцы залили людей из перцовых баллончиков и избили дубинками», — пишет портал 74.ru со ссылкой на пострадавших.

Со слов именинника, который пострадал больше всех, конфликт начался из-за того, что официантка в полночь 29 июля попросила компанию покинуть кафе. Недопонимание длилось недолго, гости и именинник вышли на улицу, однако к ним подошел пьяный охранник кафе и начал выяснять отношения. После словесной перепалки началась драка. Затем к кафе приехали две машины ЧОП «Варяг». Посетители кафе утверждают, что их в течение получаса избивали дубинками. Именинник утверждает, что жестокость охранников была связана с его национальностью — он кореец.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что полиция выезжала на место происшествия. Пострадавшие опрошены, им дали направление на проведение судебно-медицинской экспертизы. Редакция URA.RU направила запрос в ЧОП «Варяг» с просьбой прокомментировать произошедшее. Он будет опубликован, как только поступит.

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В Челябинске посетители кафе «Солнце» заявили, что их избили сотрудники частного охранного предприятия «Варяг». Пострадавшие написали заявление в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Компания челябинцев во время празднования дня рождения в кафе „Солнце“ в Ленинском районе повздорила с охранником, который вызвал подмогу — сотрудников охранного предприятия „Варяг“. Бойцы залили людей из перцовых баллончиков и избили дубинками», — пишет портал 74.ru со ссылкой на пострадавших. Со слов именинника, который пострадал больше всех, конфликт начался из-за того, что официантка в полночь 29 июля попросила компанию покинуть кафе. Недопонимание длилось недолго, гости и именинник вышли на улицу, однако к ним подошел пьяный охранник кафе и начал выяснять отношения. После словесной перепалки началась драка. Затем к кафе приехали две машины ЧОП «Варяг». Посетители кафе утверждают, что их в течение получаса избивали дубинками. Именинник утверждает, что жестокость охранников была связана с его национальностью — он кореец. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что полиция выезжала на место происшествия. Пострадавшие опрошены, им дали направление на проведение судебно-медицинской экспертизы. Редакция URA.RU направила запрос в ЧОП «Варяг» с просьбой прокомментировать произошедшее. Он будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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