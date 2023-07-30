Дерево спасло жителей дома в Донецке от снаряда ВСУ

31 июля 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Снаряд попал в дерево, которое стояло возле жилого дома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 31 июля артиллерийский снаряд, выпущенный украинскими солдатами, попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево в Куйбышевском районе Донецка. Дерево спасло жизни многих людей, сообщает журналист с места событий. «Солдаты Киева в очередной раз обстреляли Куйбышевский район Донецка. В этот раз снаряд попал в стоявшее перед жилым домом дерево, которе спасло жизни людей», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По его словам, повреждена большая площадь фасада многоэтажки и автомобили, которые стояли рядом. Из гражданских никто не пострадал, на месте работают спецслужбы. Очевидица Нина Алексеевна рассказала изданию, что на трех этажах дома повылетали окна. «Я вышла из квартиры, потому что почувствовала запах газа. Соседи сказали, что перебило трубу», — сообщила женщина РИА Новости. По ее словам, ВСУ постоянно обстреливают Куйбышевский район. «Днем уже был прилет на улице Куйбышева чуть дальше. В день по несколько обстрелов», — заявила она журналисту издания. Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, пишет RT. Также поступали сведения о ранении восьми мирных жителей, в числе которых четырехлетняя девочка.

В ночь на 31 июля артиллерийский снаряд, выпущенный украинскими солдатами, попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево в Куйбышевском районе Донецка. Дерево спасло жизни многих людей, сообщает журналист с места событий. «Солдаты Киева в очередной раз обстреляли Куйбышевский район Донецка. В этот раз снаряд попал в стоявшее перед жилым домом дерево, которе спасло жизни людей», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По его словам, повреждена большая площадь фасада многоэтажки и автомобили, которые стояли рядом. Из гражданских никто не пострадал, на месте работают спецслужбы. Очевидица Нина Алексеевна рассказала изданию, что на трех этажах дома повылетали окна. «Я вышла из квартиры, потому что почувствовала запах газа. Соседи сказали, что перебило трубу», — сообщила женщина РИА Новости. По ее словам, ВСУ постоянно обстреливают Куйбышевский район. «Днем уже был прилет на улице Куйбышева чуть дальше. В день по несколько обстрелов», — заявила она журналисту издания. Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, пишет RT. Также поступали сведения о ранении восьми мирных жителей, в числе которых четырехлетняя девочка.