В Польше заявили, что подходящий момент для поставок Киеву F-16 был год назад

31 июля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

F-16 были бы полезны Киеву в восстановлении контроля над своим воздушным пространством, заявил Радослав Сикорский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подходящий момент для поставок Украине истребителей F-16 был год назад. Об этом заявил бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Подходящий момент» для оснащения Украины самолетами четвертого поколения западного производства «был год назад», — сказал Сикорский Newsweek. По его словам, истребители были бы полезны Киеву в восстановлении контроля над своим воздушным пространством. Ранее в Белом доме заявили о том, что в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Киев получит F-16, однако на их поставку потребуется несколько месяцев, передает RT.

Подходящий момент для поставок Украине истребителей F-16 был год назад. Об этом заявил бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Подходящий момент» для оснащения Украины самолетами четвертого поколения западного производства «был год назад», — сказал Сикорский Newsweek. По его словам, истребители были бы полезны Киеву в восстановлении контроля над своим воздушным пространством. Ранее в Белом доме заявили о том, что в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Киев получит F-16, однако на их поставку потребуется несколько месяцев, передает RT.