30 июля 2023

В Польше заявили, что подходящий момент для поставок Киеву F-16 был год назад

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
F-16 были бы полезны Киеву в восстановлении контроля над своим воздушным пространством, заявил Радослав Сикорский Фото:
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Подходящий момент для поставок Украине истребителей F-16 был год назад. Об этом заявил бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Подходящий момент» для оснащения Украины самолетами четвертого поколения западного производства «был год назад», — сказал Сикорский Newsweek. По его словам, истребители были бы полезны Киеву в восстановлении контроля над своим воздушным пространством.

Ранее в Белом доме заявили о том, что в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Киев получит F-16, однако на их поставку потребуется несколько месяцев, передает RT.

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Подходящий момент для поставок Украине истребителей F-16 был год назад. Об этом заявил бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Подходящий момент» для оснащения Украины самолетами четвертого поколения западного производства «был год назад», — сказал Сикорский Newsweek. По его словам, истребители были бы полезны Киеву в восстановлении контроля над своим воздушным пространством. Ранее в Белом доме заявили о том, что в скором времени начнут обучать летчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16. Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Киев получит F-16, однако на их поставку потребуется несколько месяцев, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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